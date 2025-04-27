«Предохранилась»: Анна Семенович рассказала, почему съехала от жениха в другую комнату

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)
Месяц назад Анна Семенович переехала с женихом Денисом Шреером в загородный дом. Мужчина помогал певице финансово с обустройством нового жилья, однако теперь ему приходится спать отдельно от возлюбленной.
Дело в том, что Денис храпит. 45-летняя экс-солистка «Блестящих» рассказала, что в доме несколько спален, одну из которых она выделила Денису.
Напомним, что Анна Семенович раскрыла роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии в июне прошлого года. Певица утверждала, что он находится в бракоразводном процессе. А уже осенью звезда объявила о помолвке и рассказала о предстоящей свадьбе, которая запланировала на 2025 год.
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«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас», – поделилась Семенович в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.К тому же, у пары разный режим сна. Семенович просыпается раньше, прихорашивается, а потом поднимается на второй этаж к возлюбленному.
Напомним, что Анна Семенович раскрыла роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии в июне прошлого года. Певица утверждала, что он находится в бракоразводном процессе. А уже осенью звезда объявила о помолвке и рассказала о предстоящей свадьбе, которая запланировала на 2025 год.
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Анастасия Чинкова