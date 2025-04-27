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«Предохранилась»: Анна Семенович рассказала, почему съехала от жениха в другую комнату

Анна Семенович спит с женихом в разных комнатах из-за его храпа
Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Месяц назад Анна Семенович переехала с женихом Денисом Шреером в загородный дом. Мужчина помогал певице финансово с обустройством нового жилья, однако теперь ему приходится спать отдельно от возлюбленной.
Дело в том, что Денис храпит. 45-летняя экс-солистка «Блестящих» рассказала, что в доме несколько спален, одну из которых она выделила Денису.

«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас», – поделилась Семенович в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.
К тому же, у пары разный режим сна. Семенович просыпается раньше, прихорашивается, а потом поднимается на второй этаж к возлюбленному.

Напомним, что Анна Семенович раскрыла роман с женатым бизнесменом Денисом Шреером из Германии в июне прошлого года. Певица утверждала, что он находится в бракоразводном процессе. А уже осенью звезда объявила о помолвке и рассказала о предстоящей свадьбе, которая запланировала на 2025 год.

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#певица
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#бизнесмен
Солист Little Big Илья Прусикин* нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента
Илья Прусикин* продолжает зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента
27 апреля 2025, 11:01

Илья Прусикин* (фото: Instagram** @iliyaprusikin)

Солист группы Little Big Илья Прусикин* нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что музыкант переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Сделку заключили ещё около года назад.

На такой шаг Прусикин* пошёл, чтобы продолжать получать авторские и прочие отчисления с песен группы в России и не испытывать проблем с доходами после переезда в США.

К слову, Пязок является ключевой фигурой в коллективе. В настоящее время она вместе с группой находится в Лос-Анджелесе.

Также известно, что у Прусикина* в России наблюдаются проблемы с налогами. ФНС в очередной раз заблокировала все счета музыканта из-за долга в 50 285 рублей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Плакали от счастья»: братья Сафроновы получили самую престижную в мире премию иллюзионистов
Братья Сафроновы получили престижную премию Мерлина
27 апреля 2025, 10:46

Братья Сафроновы (фото: ВКонтакте @safronovsergey)

Братья Сафроновы получили премию Мерлина, которая является аналогом «Оскара» в цирковой сфере. Шоу иллюзионистов «M.A.R.S. Притяжение» было признано лучшим в мире.
Премию российским артистам вручила международная ассоциация иллюзионистов. Президент организации Тони Хассини поздравил братьев с получением награды по видеосвязи. Он подчеркнул, что цель жизни каждого иллюзиониста в мире заключается в выходе на один уровень с Дэвидом Копперфильдом, Пенном и Теллером, Зигфридом и Роем.

Сергей Сафронов рассказал VOICE, что втайне от братьев отправил видеозапись шоу Хассини и две недели ждал ответа. Во время шестого шоу «M.A.R.S. Притяжение» в Москве он остановил представление, чтобы показать обращение главы ассоциации.

«Для братьев это была полная неожиданность, они плакали от счастья. А для меня это самое главное – сделать моих братьев счастливыми», – рассказал Сафронов.
Иллюзионист подчеркнул, что награда, прежде всего, принадлежит Илье, который на протяжении 25 лет придумывает и создаёт все шоу братьев.

Премия Мерлина является самой престижной наградой в мире циркового искусства. По значимости она приравнивается к «Оскару» и «Эмми».

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«Самый кайф»: Катя Лель рассказала о поклонниках и неприлично дорогих подарках
Катя Лель хочет наладить личную жизнь, поэтому ходит на свидания
27 апреля 2025, 10:28

Катя Лель (фото: Instagram* @katyalelofficial)

Катя Лель уже давно оправилась после развода с Игорем Кузнецовым и начала снова ходить на свидания. Певица призналась, что множество мужчин хотят добиться её внимания, но далеко не всем она благоволит.
Исполнительница подчеркнула, что отказывается контактировать с женатыми поклонниками, курильщиками, мужчинами, не знающими меры в алкоголе, и с теми, кто пытается покорить её дорогими подарками.

Лель призналась, что однажды получила невероятно дорогие украшения, но вернула их, чтобы не быть обязанной. Для артистки важнее чувствовать открытость сердца и искренность избранника, поэтому она выбирает добрых и осознанных мужчин, вместе с которыми радуется простым вещам.

«Самый кайф – это, конечно, романтика! Когда ты едешь в машине с этим человеком, когда красивые места, по которым вы едите, музыка классная, и вы находитесь в драве друг от друга, потому что вам хорошо друг с другом. Тебе он нравится, ты ему нравишься, и музыка, которая вам нравится. Поэтому это уже тот вайб, который согревает. Ты ещё не знаешь, будет ли у тебя продолжение свидания с этим человеком, но он тебе уже нравится, и это классно», – поделилась Лель в беседе с изданием 7Дней.ru на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ».
Также исполнительница хита «Мой мармеладный» отметила, что выглядит неприступной и агрессивной, однако в общении она очень мягкая и тактичная. Лель пожаловалась, что мужчины не понимают этого, поэтому бояться к ней подходить.

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*запрещён в РФ
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«Я в сумасшедшей форме!»: безработный Дмитрий Тарасов захотел вернуться в «Локомотив», из которого ушёл со скандалом
Дмитрий Тарасов заявил о желании вернуться в «Локомотив»
27 апреля 2025, 09:32

Дмитрий Тарасов (фото: Telegram @tarasovdima23)

Несколько лет назад Дмитрий Тарасов уверял, что ушёл из профессионального спорта ради семьи. Однако теперь футболист заявляет, что лишь приостановил карьеру.
Сейчас Тарасов активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. При этом, оставшись без работы, он ждёт новых предложений, которых пока нет.

«Пока я ещё не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что‑то нет. Первую лигу, РПЛ. „Локомотив“ рассмотрю. Я готов, я в сумасшедшей форме!», – высказался 38-летний спортсмен, слова которого приводит StarHit.
Но напомним, что ушёл Тарасов из «Локомотива» со скандалом. Он решил судиться с футбольным сообществом из-за травмы ноги – хотел компенсировать средства, потраченные на лечение за границей, хотя изначально заявил, что берёт это на себя и ничего не требует от клуба.

После этого инцидента «Локомотив» принял решение не продлевать контракт с Тарасовым, посчитав его ненадёжным человеком.

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#футболист
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#деньги
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Мужа дочери Волочковой вынудили рассказать о первой брачной ночи
27 апреля 2025, 09:20

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

Единственная дочь Анастасии Волочковой накануне вышла замуж. Ариадне и Никите Григоряну всё же пришлось пообщаться с прессой, несмотря на многочисленные заявления о непубличности.
До появления невесты и жениха балерина рассказала, что за два дня до свадьбы они обвенчались в Базилике святой Екатерины Александрийской в Петербурге.

На свадьбе не было отца Ариадны, бизнесмена Игоря Вдовина, и родителей жениха, с которыми, как выяснилось, Волочкова до сих пор не знакома.

«Я думаю, им было бы тут некомфортно с нами. Здесь мы собираем только близких друзей Ариадны из Петербурга. Этот город для нее многое значит», – заявила балерина в беседе с «КП-Петербург».
После торжества муж Ариадны всё же не смог избежать общения с прессой. Никита сообщил, что афтепати не планируется, и они с женой сразу поедут домой. Также молодой человек шутливо ответил на вопрос о первой брачной ночи.

«Уже была. Вы всё пропустили», – заявил Григорян в беседе с порталом 78.ru.
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*запрещён в РФ
#анастасия волочкова
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#любовь
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#отношения
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