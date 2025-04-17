Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты

Актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в браке уже 6 лет, они вместе воспитывают сына Фёдорова. Порой творческой чете приходится вместе играть, однако партнёрство между ними не складывается. Так, Юлия ругалась со своими супругом, когда они вместе работали над триллером Константина Худякова «Конец сезона».