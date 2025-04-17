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Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты

Анна Заворотнюк ради салона красоты впервые оставила сына после его рождения
Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyu)

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyu)

Анна Заворотнюк впервые после рождения ребенка оставила его, чтобы отправиться по своим делам. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк посетила салон красоты.

За малышом следили родные семьи. В отсутствии мамы мальчика опекала ребенка его бабушка Валентина Борисовна.

29-летняя Анна Заворотнюк находится в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. В апреле у пары родился сын, который получил имя Марсель.

«Первая вылазка в город за две недели... Покрасили корни, кончики подровняли, как всегда идеально! Ногти тоже были спасены», — рассказала Анна.
Ранее Заворотнюк призналась, что заплатила за некачественный маникюр 10 тысяч рублей.

Мать Анны известная телеведущая и актриса Анастасии Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Анастасия продолжительное время боролась с онкологией.

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Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами

Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

*Запрещен в РФ.
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#город
#актриса
#салон красоты
#сын
Племянница Галкина* приехала на день рождения Пугачёвой вместе с бойфрендом
17 апреля 2025, 13:13

Алла Пугачёва и её крестница Алина Галкина (Фото: Instagram**, @galkinalin)

Во вторник, 15 апреля, Алла Пугачёва отметила своё 76-летие на Кипре. На праздник приехали самые близкие, среди них родные Максима Галкина* — брат юмориста Дмитрий, его жена, сын Гриша и дочь Алина, которая приходится Примадонне крестницей.
Как пишет издание «7Дней.ru», Алина приехала в гости к Пугачёвой вместе с возлюбленным Михаилом. Пара привезла имениннице роскошный букет цветов в розовой гамме.

Крестница певицы начала встречаться с Михаилом в прошлом году. Она уверяет, что встретила настоящую любовь. Алина учится за границей, часто путешествует по Европе. Её брат Гриша пытается строить карьеру рэпера, но пока большой успех к нему не пришёл.

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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#алла пугачёва
#день рождения
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Кудрявцева опровергла слухи об огромной задолженности мужа перед ФНС
Кудрявцева заявила, что ИП ее мужа давно закрыто и долгов нет
17 апреля 2025, 13:07

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)

Сегодня появились данные о том, что муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров должен налоговой 2,1 миллиона рублей. По информации Mash, у мужчины был бизнес, связанный с торговлей. Погасить долг спортсмен якобы не может, потому что нигде не работает. Подробности выяснило издание Super.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — прокомментировала Кудрявцева.
В январе прошлого года теледива говорила, что ушла от хоккеиста спустя десять лет брака. Причиной были названы проблемы спортсмена с алкоголем. Позже Кудрявцева заявила, что «уйти — не равно развестись», дав понять, что не планирует развод. Сегодня, судя по совместным фото, у пары все хорошо.

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#мир
#россия
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#новости
#долги
#фнс
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Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию
Шоумен Барецкий заявил, что Пугачёва может вернуться в РФ уже этим летом
17 апреля 2025, 12:46

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Певица Алла Пугачёва может вернуться в Россию уже летом 2025 года. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«По моим ощущениям, Пугачёва вернется в Россию, может быть, этим летом, причем навсегда. Она экспрессивный человек. Она очень хочет вернуться. У нее здесь все, на Западе ее ничего не держит. Думаю, летом она вернется, есть предпосылки, была подготовка», — отметил Барецкий в беседе с NEWS.ru.

При этом он уточнил, что Галкин* в Россию не вернётся, так как боится.

По его словам, Кристина Орбакайте попала под влияние Галкина*. Тем не менее шоумен думает вернуть певицу на родину, пока она не наделала никаких глупостей.

«Жалко мне ее. Она под влиянием Галкина находится», — добавил Барецкий.

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* Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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#цена
#человек
#рф
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Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами
Кристину Орбакайте могут признать иноагентом за концерт перед украинцами
17 апреля 2025, 12:43

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)

Кристина Орбакайте может быть проверена на наличие иностранного финансирования. Вопросы к певице появились после украинского корпоратива.
Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

Как утверждает источник, оплата работы Орбакайте на вечеринке могла быть произведена за счет иностранного финансирования. При подтверждении этого Орбакайте может быть внесена в список иноагентов.

«Мы подготовили обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — на наличие иностранного финансирования... Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку», — заявил Бородин.
Мероприятие с участием Орбакайте прошло в Праге. Утверждается, что инициатором выступления российской певицы стал Максим Галкин*, который является мужем матери Орбакайте Аллы Пугачёвой.

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*признан в России иноагентом.
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#иноагенты
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«Ты самый отвратительный партнер!»: Снигирь поругалась с Цыгановым на съёмочной площадке
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов не могут ужиться на съёмочной площадке как актёры
17 апреля 2025, 12:37

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: Телеграм, @yuliasnigir)

Актёры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь в браке уже 6 лет, они вместе воспитывают сына Фёдорова. Порой творческой чете приходится вместе играть, однако партнёрство между ними не складывается. Так, Юлия ругалась со своими супругом, когда они вместе работали над триллером Константина Худякова «Конец сезона».
«Играть вместе с женой — это испытание. Я считаю, ты в принципе ни с кем не способен ругаться так, как с самым близким человеком. Когда мы снимались у Худякова, в какой-то момент оба вылетели из кадра, похлопали дверьми. Юля заявила: "Ты самый отвратительный партнер!" Худяков сказал: "Вот это электричество!" Он был очень доволен, что искры летят, что есть какое-то столкновение», — цитирует слова Цыганова VOICE.
Не обошлось без ссор и во время работы супругов над экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но Евгений переживал за свою жену: Юлию то подвешивали на крюки, то топили, то раздевали, то переворачивали.

Недавно актёры вместе посетили премьеру фильма «Батя 2. Дед», в котором 46-летний Цыганов исполнил главную роль. Многие пользователи соцсетей не оценили образ Юлии Снигирь.

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