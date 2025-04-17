Анна Заворотнюк оставила новорожденного ради похода в салон красоты

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyu)
Анна Заворотнюк впервые после рождения ребенка оставила его, чтобы отправиться по своим делам. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк посетила салон красоты.
За малышом следили родные семьи. В отсутствии мамы мальчика опекала ребенка его бабушка Валентина Борисовна.
29-летняя Анна Заворотнюк находится в браке с бизнесменом Тимуром Исмаиловым. В апреле у пары родился сын, который получил имя Марсель.
«Первая вылазка в город за две недели... Покрасили корни, кончики подровняли, как всегда идеально! Ногти тоже были спасены», — рассказала Анна.Ранее Заворотнюк призналась, что заплатила за некачественный маникюр 10 тысяч рублей.
Мать Анны известная телеведущая и актриса Анастасии Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Анастасия продолжительное время боролась с онкологией.
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