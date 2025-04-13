«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов

Совсем недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками новостью о рождении сына Марселя. Теперь девушка сидит дома с малышом и не может заниматься собой в привычном режиме. Решив обновить маникюр, звездная наследница вызвала мастера на дом, и, судя по всему, разочаровалась.