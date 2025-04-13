«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)
Совсем недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками новостью о рождении сына Марселя. Теперь девушка сидит дома с малышом и не может заниматься собой в привычном режиме. Решив обновить маникюр, звездная наследница вызвала мастера на дом, и, судя по всему, разочаровалась.
«…Я просто нашла рандомного мастера в интернете. (…) Чтобы вы просто понимали, я в ужасе. (…) Десять тысяч ребят. Вот эта работа стоит 10 тысяч рублей. Посмотрите еще на толщину. Ноу комментс», — пожаловалась Анна Заворотнюк.
На кадрах видно совершенно обыкновенный маникюр, без каких-либо сложностей. Ногти девушки выполнены в таком стиле, будто они накладные.
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