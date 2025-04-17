Алла Пугачёва может вскоре навсегда вернуться в Россию

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)
Певица Алла Пугачёва может вернуться в Россию уже летом 2025 года. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«По моим ощущениям, Пугачёва вернется в Россию, может быть, этим летом, причем навсегда. Она экспрессивный человек. Она очень хочет вернуться. У нее здесь все, на Западе ее ничего не держит. Думаю, летом она вернется, есть предпосылки, была подготовка», — отметил Барецкий в беседе с NEWS.ru.
При этом он уточнил, что Галкин* в Россию не вернётся, так как боится.
По его словам, Кристина Орбакайте попала под влияние Галкина*. Тем не менее шоумен думает вернуть певицу на родину, пока она не наделала никаких глупостей.
«Жалко мне ее. Она под влиянием Галкина находится», — добавил Барецкий.
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Элина Позднякова