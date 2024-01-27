Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Арестованных в Таиланде участников группы Би-2 депортируют в Россию

Арестованных в Таиланде участников группы Би-2 депортируют в Россию

Генконсул Соснов: участников группы Би-2 этапируют в Бангкок для депортации в РФ
27 января 2024, 11:24
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкантов группы Би-2 этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для последующей депортации. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генконсул РФ в городе Пхукет Владимир Соснов.
Ранее сообщалось, что в Пхукете были арестованы семь участников группы Би-2 за ведение трудовой деятельности без разрешения властей страны. За это им выдвинули наказание в виде штрафа.

Соснов подчеркнул, что из семи арестованных пятеро являются гражданами России. Ещё двое имеют гражданства Израиля и Австралии.


Согласно таиландскому законодательства, депортация осуществляется прямым рейсом в государство, где был выдан паспорт. Таким образом, пятерых музыкантов отправят в Россию.

Читайте также:

Музыкантов группы «Би-2» оштрафовали в таиландском Пхукете

В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу

Музыкант «Би-2» найден мертвым в луже крови: как умирал клавишник и что он скрывал
#россия
#таиланд
#музыканты
#арест
#гражданство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Комику Галкину* запретили въезд на остров Бали
27 января 2024, 11:24

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Артиста, пародиста, в прошлом телеведущего и по совместительству мужа экс-примадонны Аллы Пугачёвой Максима Галкина* не пустили на знаменитый курортный остров Бали. Юморист планировал выступить там с концертом.
Как написала в своём телеграм-канале журналистка Анна Монгайт* (тоже иноагент, как и сам Галкин*), артиста задержали прямо в аэропорту и не разрешили даже выйти за пределы здания аэровокзала, несмотря на наличие у него гастрольной визы, документов и разрешения на проведение развлекательного мероприятия.

Как сообщили чиновники пограничной службы Индонезии, паспорт Галкина* внесён в некий чёрный список. Поэтому его быстро депортировали и сейчас он ждёт в аэропорту Денпасара самолёта на Вену, откуда и прибыл на сказочный остров. И где ему пришлось столкнуться с суровой реальностью в виде запрещения давать концерты, да и вообще находиться на территории Индонезии.

Читайте также:

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за политических высказываний

Артисты Галкин* и Сердючка получили штрафы после концертов в Дубае
#паспорт
#мероприятия
#визы
#чиновники
#иноагент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Барецкий назвал недостойными авторов «Миротворца», внесших в список Кологривого
26 января 2024, 20:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шоумен Стас Барецкий вступился за актёра сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого, назвав внёсших его в список «Миротворца» недостойными людьми и «чушпанами».
«Те, кто внёс моего братана Никиту Кологривого на этот гаденький сайт, люди в высшей мере недостойные. Чушпаны — они и на Украине чушпаны, что с них взять. Но на предъяву к Кащею я отвечу, так и быть. Говорят, значит, что на суверенитет он чей-то там покушался? А они это сами увидели или им кто-то напел? Вопрос простой! А то, знаете ли, говорят — кур доят», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барецкий.

Ранее стало известно о том, что российский актер Никита Кологривый, прославившийся своими ролями в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Читайте также:

Российского актера Никиту Кологривого внесли в базу сайта «Миротворец»

Звезда «Слова пацана» рассказал о своей новой роли

«Мужик в костюме-тройке»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
#актёр
#сайт
#кино
#искусство
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр Шуров предрёк печальный конец для Бритни Спирс
25 января 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что певицу Бритни Спирс могут лишить дееспособности.
Он пояснил, что, судя по видеороликам в её соцсетях, у исполнительницы есть определённые проблемы, которые будут тоже прогрессировать, если её терапия будет нерегулярной.

«Два года назад она освободилась от опеки и пустилась во все тяжкие: связалась с альфонсом, танцы с ножами, хождение топлес в общественных местах. Скорее всего, она не получает регулярную терапию, заболевание прогрессирует. Уже требуется серьезное лечение. Возможно, через какое-то время её лишат дееспособности, и папа будет контролировать прием лекарств», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Ранее американская поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях пост, в котором подробно рассказала о своих личных отношениях с едой и о том, как она относится к своему весу.

Читайте также:

TooFab: Бритни Спирс рассказала в соцсетях о своих взаимоотношениях с едой

Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

TMZ: Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари решили развестись из-за обвинений в измене
#шоу-бизнес
#артист
#здоровье
#нарколог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лолита сообщила об отмене всех концертов в Подмосковье
25 января 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменил.
ТАСС пишет, что всего в Московской области у певицы было запланировано 10 концертов, которые должны были пройти в рамках юбилейного тура певицы в феврале. Выступления должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуеве, Подольске, Королеве, Раменском.

В рамках тура Лолита хотела посетить 10 других российских городов, но в Новосибирске и Омске отказались от концертов артистки.

По словам Милявской, она не знает, будут ли ещё отмены.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, так как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.

До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.

Читайте также:

В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты

Лолита объяснилась за пост с поздравлениями Зеленского

В Раменском отменили концерт Лолиты
#шоу-бизнес
#новости
#концерт
#подмосковье
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Телеведущая Лазарева* объявила о разводе с шоуменом Шацем*
25 января 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) сообщила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен в реестр иноагентов).
В публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) Лазарева рассказала, что у них с Шацем не было торжественной свадебной церемонии.

«Даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная. Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. Мы нахлебались всякого за эти годы», — написала Татьяна Лазарева.
Татьяна Лазарева была внесена в реестр иноагентов 22 июля 2022 года. 7 ноября 2022 года в списке оказался Михаил Шац.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!»,-с иронией отметила телеведущая.
Ранее Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.

«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба», — написал музыкант.

Читайте также:

Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе

Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка

Хореограф Папунаишвили женился и вновь стал папой


*внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов
#телевидение
#семья
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Таиланде задержаны участники «Би-2» за выступления без разрешения на работу
25 января 2024, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Музыкантов из группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта, который они провели на острове Пхукет.
Концерты «Би-2» состоялись в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января. Об этом ТАСС рассказали в отделении туристической полиции провинции Пхукет.

«Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета) задержали в среду 7 человек, израильтянина и 6 россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу»,-сказано в сообщении.
Исполнители заплатят штраф, размер которого будет определять суд. Заседание может состояться уже завтра. После уплаты штрафа нарушители законодательства Таиланда должны будут покинуть страну.

В мае 2023 года Минюст РФ добавил в реестр иноагентов Егора Бортника (Лева «Би-2»).

Читайте также:

Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины

Во Владивостоке пройдёт концерт Арбениной, который хотели отменить

На компанию юмориста Гальецева подали в суд

*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
#таиланд
#концерт
#музыканты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актёр Смольянинов* заявил о готовности получить гражданство Украины
25 января 2024, 11:30

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), который покинул РФ, заявил, что готов получить гражданство Украины.
Желание стать гражданином этой страны он высказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они связались с ним и представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Фрагмент их разговора в соцсети «ВКонтакте».

Во время беседы пранкеры сказали, что на Украине готовы обсудить выдачу Смольянинову и его семье украинского гражданства.

«Лично для меня это вообще идеальное предложение», —ответил актер.
Артур Смольянинов также дал согласие на то, чтобы сначала организовать непубличный визит на Украину, во время которого он бы смог обсудить с офисом президента детали получения нового гражданства.

Читайте также:

Актёр Смольянинов* сбежал из страны и оставил маме кредит в 95 тысяч рублей

Покинувший Россию Смольянинов* играет с группой в подземных переходах Латвии

Актер Артур Смольянинов* включен в перечень террористов и экстремистов

*внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
#актёр
#украина
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбербанк планирует подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
25 января 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В планах Сбербанка обратиться в суд с заявлением о признании банкротом супруга блогера Елены Блиновской.
Данное сообщение размещено на Федресурсе, пишет РИА Новости.

«Публичное акционерное общество «Сбербанк России»… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», - сказано в сообщении.
Блогер Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств в особо крупном размере. Чуть позже фигурантом дела стал и её супруг Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую отправили в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

По данным СК, блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на сумму, превышающую 918 млн рублей.

Ранее Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве. Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.

Читайте также:

Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

Боня обвинила людей в пляске на костях из-за отправленной в СИЗО Блиновской
#блогер
#сбербанк
#банкротство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Владивостоке пройдёт концерт Арбениной, который хотели отменить
24 января 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, который городские власти рекомендовали отменить, всё-таки состоится.
Городской Муниципальный центр управления сообщает, что концерт согласован с Минюстом РФ.

На минувшей неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из граждан попросил отменить концерт Дианы Арбениной 27 февраля. МЦУ Владивостока в ответ заявил, что артистка официально не является иноагентом или релокантом, но управление культуры владивостокской администрации рекомендовало организаторам отменить концерт.

Сейчас на онлайн-площадке Vl.ru можно приобрести билеты на концерт Арбениной. На минувшей неделе такой возможности не было.

Читайте также:

Во Владивостоке власти рекомендовали отменить концерт Дианы Арбениной

В Улан-Удэ отменили концерт Кристины Орбакайте

Диана Арбенина прокомментировала слухи об отмене концерта в Москве
#певица
#шоу-бизнес
#концерт
#новости
#минюст рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф