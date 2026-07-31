Арнольд Шварценеггер показал мощные бицепсы по случаю своего 79-летия — фото
Актер Арнольд Шварценеггер показал мышцу в свои 79 лет
В свой день рождения знаменитый актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер поделился снимком, сделанным на улице во время тренировки. На фото в соцсетях 79-летний «Терминатор» позирует в черной футболке и шортах, дополнив образ солнцезащитными очками и массивными часами с золотистым браслетом.
Вместо традиционных поздравлений именинник сделал необычное предложение своим подписчикам. Он объявил о бесплатной годовой подписке на свое фитнес-приложение The Pump Club для всех, кто готов регулярно заниматься спортом.
«Сегодня мне исполняется 79 лет. Мне не нужны никакие подарки. Вместо этого мы с моей командой переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову», — поделился Арни.
Поклонники звезды активно отреагировали в комментариях, называя Шварценеггера вдохновением для многих поколений и примером для подражания. Фанаты отметили, что его преданность тренировкам мотивирует тысячи людей по всему миру начинать заниматься бодибилдингом.