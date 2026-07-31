Арнольд Шварценеггер показал мощные бицепсы по случаю своего 79-летия — фото

31 июля 2026, 20:23

Актер Арнольд Шварценеггер показал мышцу в свои 79 лет

Арнольд Шварценеггер (Фото: Instagram*/schwarzenegger)

В свой день рождения знаменитый актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер поделился снимком, сделанным на улице во время тренировки. На фото в соцсетях 79-летний «Терминатор» позирует в черной футболке и шортах, дополнив образ солнцезащитными очками и массивными часами с золотистым браслетом.





Вместо традиционных поздравлений именинник сделал необычное предложение своим подписчикам. Он объявил о бесплатной годовой подписке на свое фитнес-приложение The Pump Club для всех, кто готов регулярно заниматься спортом.



Арнольд Шварценеггер (Фото: Instagram*/schwarzenegger)



«Сегодня мне исполняется 79 лет. Мне не нужны никакие подарки. Вместо этого мы с моей командой переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову», — поделился Арни.