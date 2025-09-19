«Половина моих денег»: Шварценеггер сделал неожиданное признание о бывшей жене
Шварценеггер отшутился о бракоразводном процессе с Марией Шрайвер
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на торжественной церемонии, где журналисту Крису Уоллесу открывали звезду на Аллее славы в Голливуде, поделился с американскими СМИ деталями скандального развода.
Шварценеггер женился на племяннице Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер в 1986 году. Однако их брак распался в 2011 году после того, как актёр признался, что у него есть внебрачный сын от домработницы.
Бракоразводный процесс занял десять лет. Теперь Арнольд может с лёгкостью обсуждать то расставание, которое раньше его сильно ранило. Актёр высказался о различных интервью касательно журналистики и сделал неожиданное признание.
«Я вообще был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией состоит в том, что Крис не забрал у меня половину моих денег», — со смехом заявил актёр.Несмотря на случившийся скандал, Шварценеггеру удалось наладить отношения с бывшей супругой.