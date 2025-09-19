«Половина моих денег»: Шварценеггер сделал неожиданное признание о бывшей жене

19 сентября 2025, 21:48

Шварценеггер отшутился о бракоразводном процессе с Марией Шрайвер

Арнольд Шварценеггер (Фото: Instagram* @schwarzenegger)

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на торжественной церемонии, где журналисту Крису Уоллесу открывали звезду на Аллее славы в Голливуде, поделился с американскими СМИ деталями скандального развода.





Шварценеггер женился на племяннице Джона Ф. Кеннеди Марии Шрайвер в 1986 году. Однако их брак распался в 2011 году после того, как актёр признался, что у него есть внебрачный сын от домработницы.



Бракоразводный процесс занял десять лет. Теперь Арнольд может с лёгкостью обсуждать то расставание, которое раньше его сильно ранило. Актёр высказался о различных интервью касательно журналистики и сделал неожиданное признание.

«Я вообще был женат на журналистке. Единственная разница между Крисом и Марией состоит в том, что Крис не забрал у меня половину моих денег», — со смехом заявил актёр.

