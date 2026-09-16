Аскольд Запашный раскрыл свое самочувствие
ТАСС: Аскольд Запашный чувствует себя хорошо
Народный артист России Аскольд Запашный приступил к работе в цирке. Об этом стало известно в среду. Информацию приводит ТАСС.
В ночь на 15 сентября ему потребовалась медицинская помощь. Данные появились в пресс-службе Большого Московского цирка.
«Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией - периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу. <…> Сегодня приступил к работе, все хорошо», — заявил Запашный ТАСС, отметив, что чувствует себя нормально.
Аскольд Запашный происходит из знаменитой цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Он начал осваивать акробатику и жонглирование в возрасте шести лет, а в десять лет впервые вошёл в клетку с тиграми.