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Аскольд Запашный раскрыл свое самочувствие

ТАСС: Аскольд Запашный чувствует себя хорошо
Аскольд Запашный (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народный артист России Аскольд Запашный приступил к работе в цирке. Об этом стало известно в среду. Информацию приводит ТАСС.



В ночь на 15 сентября ему потребовалась медицинская помощь. Данные появились в пресс-службе Большого Московского цирка.

«Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией - периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу. <…> Сегодня приступил к работе, все хорошо», — заявил Запашный ТАСС, отметив, что чувствует себя нормально.

Аскольд Запашный происходит из знаменитой цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Он начал осваивать акробатику и жонглирование в возрасте шести лет, а в десять лет впервые вошёл в клетку с тиграми.

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