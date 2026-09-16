Аскольд Запашный раскрыл свое самочувствие

16 сентября 2026, 13:55

ТАСС: Аскольд Запашный чувствует себя хорошо

Аскольд Запашный (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народный артист России Аскольд Запашный приступил к работе в цирке. Об этом стало известно в среду. Информацию приводит ТАСС.





В ночь на 15 сентября ему потребовалась медицинская помощь. Данные появились в пресс-службе Большого Московского цирка.





«Все хорошо, я жив-здоров. У меня уже много лет проблемы с аритмией - периодически то лучше, хуже, но так все в порядке, слава богу. <…> Сегодня приступил к работе, все хорошо», — заявил Запашный ТАСС, отметив, что чувствует себя нормально.