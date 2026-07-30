Народный артист РФ Эдгард Запашный раскрыл, каким качествам его научили тигры
РИА Новости: Эдгард Запашный заявил, что тигры научили его честности и искренности
Народный артист России Эдгард Запашный, посвятивший работе с хищниками более трёх десятилетий, рассказал о том, каким качествам его научили дикие звери. Слова известного дрессировщика передает РИА Новости.
Запашный отметил у больших кошек поразительную честность и искренность в проявлении чувств. Он считает, что животные в этом плане гораздо честнее людей. Они не лгут, не лицемерят и не злоупотребляют доверием, в отличие от человека.
«Например, нашей тигрице захотелось организовать драку — она ее организовала, показав: "Ты мне неприятен, я сейчас с тобой буду драться"», — объяснил Запашный.Народный артист РФ признался, что общение с хищниками приносит ему огромную радость и позволяет всё глубже постигать их философию. У каждого зверя, по его наблюдениям, уникальный характер, но естественная «прямота» есть у каждого — такой урок вынес Запашный для себя за годы работы.
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