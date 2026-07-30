Народный артист РФ Эдгард Запашный раскрыл, каким качествам его научили тигры

30 июля 2026, 00:57

РИА Новости: Эдгард Запашный заявил, что тигры научили его честности и искренности

Эдгард Запашный (Фото: Instagram* @zapashny.ru)

Народный артист России Эдгард Запашный, посвятивший работе с хищниками более трёх десятилетий, рассказал о том, каким качествам его научили дикие звери. Слова известного дрессировщика передает РИА Новости.





Запашный отметил у больших кошек поразительную честность и искренность в проявлении чувств. Он считает, что животные в этом плане гораздо честнее людей. Они не лгут, не лицемерят и не злоупотребляют доверием, в отличие от человека.



Эдгард Запашный (Фото: Instagram* @zapashny.ru)

«Например, нашей тигрице захотелось организовать драку — она ее организовала, показав: "Ты мне неприятен, я сейчас с тобой буду драться"», — объяснил Запашный.