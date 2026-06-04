«Я их ненавижу»: Запашный назвал обязанностью выступления артистов в зоне СВО

04 июня 2026, 21:29

Запашный считает, что у артистов должны быть гастроли в зоне СВО

Эдгард Запашный (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поддержал инициативу обязать всех российских артистов выступать перед бойцами и жителями прифронтовых территорий. Он заявил, что деятели культуры, уклоняющиеся от таких поездок, должны быть исключенными из профессии, особенно если при этом получают государственные субсидии.





Запашный, который сам регулярно ездит в зону СВО, выступает в блиндажах и разрушенных больницах, неоднократно попадал под обстрелы, пишет NEWS.ru. По его словам, угроза жизни лишь усилила его желание помогать фронту.





«Меня раздражают наши деятели культуры, которые снимаются в кино, рекламах, но не выступают с поддержкой СВО. Я их ненавижу», — прокомментировал собеседник.