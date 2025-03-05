Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Автоматическое согласие на секс»: Божена Рынска высмеяла обвинившую Александра Гордона в изнасиловании девушку

«Автоматическое согласие на секс»: Божена Рынска высмеяла обвинившую Александра Гордона в изнасиловании девушку

Божена Рынска высмеяла обвинившую Александра Гордона в изнасиловании девушку
Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Александр Гордон попал в неприятную ситуацию. Некая Анна заявила, что 15 лет назад ведущий программы «Мужское/женское» изнасиловал её. По словам девушки, тогда ей было 17 лет.
Журналист Божена Рынска прокомментировала скандал, заявив, что Анна дала «автоматическое согласие на секс», приехав в гости к телеведущему.

«Итак. Некая Анна сама нашла его е-мейл. Написала ему. Инициатором стала она. Общались они какое-то время перед тем, встречались. Потом ходили в кафе. После кафе он позвал её в гости. И она согласилась. В гостях она выпила, и её разморило. Проснулась от ласк», – отметила обозреватель.
По мнению Рынски, девушка осознавала, что Гордон начнёт к ней приставать. Журналист обратилась к женщинам и подчеркнула, что приглашение провести вечер с мужчиной после ресторана почти автоматически означает согласие на секс или хотя бы вероятность секса.

«Или она к нему ехала коллекцию лютневой музыки шестнадцатого века слушать?», – сыронизировала Божена.
Бывшая колумнист газеты «Известия» призналась, что обиделась бы на мужчину в такой ситуации, если бы он не проявил к ней внимание.

«Девушка поехала в гости к ухажёру. Где выпила и заснула. Ну воля ваша, мне трудно считать эти ласки непрошеными. Я, может, ещё бы и обиделась, если б меня в этой ситуации не поласкали бы. Типа ты что, дурак совсем? Я уже и приехала, и выпила, и даже заснула, намекая, так сказать», – написала 50-летняя журналистка в своём Telegram-канале.
Читайте также:

Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании

Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона

«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире
#секс
#журналист
#скандал
#девушка
#отношения
#изнасилование
#обвинение
Диана Арбенина продала два дома на берегу океана в американском штате Джорджия
05 марта 2025, 09:55

Диана Арбенина (Фото: Телеграм @darbenina)

Основатель и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина владела недвижимостью в США у неё было два дома в штате Джорджия, в престижном районе Тайби-Айленд, рядом с побережьем Атлантического океана. Оба особняка она продала через два года после покупки.
Информация об этих объектах сохранилась в публичном реестре недвижимости штата, сообщает издание Voice. Дома расположены неподалёку друг от друга. Один из них — двухэтажный особняк — был приобретён некоей Лорой Линкольн в 2017 году за 475 тысяч долларов. Однако цена на недвижимость во всём мире постоянно растёт, и в августе 2022 года Арбениной пришлось отдать за дом уже почти вдвое больше — 850 тысяч долларов. Внутри усадьбы есть три спальни, просторная гостиная, столовая и библиотека, имеется терраса и сад.

Уже в январе 2023 года Диана продала оба особняка в Тайби Айленд, при этом стоимость сделки в публичном реестре все участники сделки предпочли не указывать. Первый объект приобрело юрлицо Moby 014 Realty LLC. Второй дом купило еще одно юрлицо Twin 029 Realty LLC. Обе компании имеют один и тот же юридический адрес в Нью-Йорке, а изначально созданы были как раз в Джорджии (по утверждению портала «Страсти» — в Грузии - прим. ред.). Владеет ими некий Александр Тарелкин, проживающий в этом же штате.

Диана Арбенина (Фото: Телеграм @darbenina)

Диана была замужем за лидером группы «Зимовье зверей» Константином Арбениным. Брак продлился недолго, но артистка после развода оставила фамилию бывшего супруга. 4 февраля 2010 года певица и автор песен в клинике США родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. Отцом детей стал американский бизнесмен с русскими корнями. Летом прошлого года Арбенина рассказала, что отец ее детей ушел из жизни. По словам Дианы, он был очень хорошим человеком и до смерти поддерживал общение с сыном и дочерью.

Читайте также:

Фиктивный брак для прописки в СПБ, наркотики и скандальные высказывания о РФ: Новые сенсационные факты об Арбениной

В Новосибирске призвали отменить концерт Дианы Арбениной

В Томске отменили концерт Арбениной после многочисленных жалоб
#сша
#дом
#недвижимость
#певица
#бизнесмен
#брак
#компании
#отец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Приятно слышать: "Чтоб ты сдох!"»: Оганесян продолжает публично топить Сашу Черно
Саша Черно и Иосиф Оганесян продолжают обмен «любезностями» из-за ребёнка
05 марта 2025, 09:22

Иосиф Оганесян, Саша Черно и их сын Стефан (Фото: ВКонтакте @cherno93)

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» развелись в 2023 году, но продолжают видеться из-за их общего ребёнка Стефана. Мальчик испытывает проблемы со здоровьем, а родители на этом фоне не прекращают осыпать друг друга упрёками нелицеприятными характеристиками.
Мужчина считает, что Саша — плохая мать, потому что пьёт. Также он утверждает, что бывшая супруга не даёт ему видеться с сыном и постоянно угрожает. По словам Иосифа, Черно совсем не интересуется Стефаном. Во всяком случае, не в такой степени, как это положено матери.

«Когда Саша в хорошем состоянии, она его любит и тому подобное, но, к сожалению, она не может не пить. Закодируется — будет другой разговор», — говорит бывший участник скандальной теле-стройки.

Оганесян утверждает, что он никак не оскорбляет бывшую жену, а лишь озвучивает то, о чём раньше молчал.

«Не я эту войну начал, не у меня грязный рот. Я молчал долго ради спокойствия сына, но Саша свесила ножки и пользовалась моим отношением, больше я ошибки ей не прощу. — подчеркнул блогер. — Если вдруг меня найдут мертвым, вы знаете, чьих это рук дело. А то угрозы все мне поступают. Лучше бы ты извинилась и ошибки начала исправлять. Особо приятно было услышать: „Чтобы ты сдох“».

Саша считает все претензии отца ребёнка смешными и безосновательными. Она уверена, что Иосиф злится и не может простить ей того, что они расстались именно по её инициативе. Своего пристрастия к спиртному она особо не скрывает, но считает это вполне нормальным.

«Он пытается отравить мне жизнь, грозится забрать у меня ребенка. Аргументации никакой абсолютно нет. Единственное — я могу позволить себе по выходным выпивать. А что, если я брошу пить совсем, хотя люблю это делать? Если я закодируюсь? Какая же тогда будет аргументация? Да никакой. Иосиф не зарабатывает деньги: он всегда сидел на моей шее, у него нет своего жилья, он даже не снимает квартиру, а живет у женщины», — отвечает Черно на обвинения бывшего мужа.

В общем, пока ребёнок испытывает серьёзные проблемы со здоровьем — недавно у Стефана на фоне вирусной инфекции случился приступ эпилепсии, — его родители с привлечением сетевой общественности пытаются выяснить, кто из них хуже.

Читайте также:

«Он доводил меня всю жизнь, теперь Стефана, ломает ему психику»: Саша Черно обвиняет бывшего мужа в болезнях сына

«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей

Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
#деньги
#ребёнок
#родители
#мать
#женщины
#стройки
#мужчина
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нюша раскрыла тайны личной жизни на фоне слухов о романе с бизнесменом
Нюша заявила, что ее сердце свободно
05 марта 2025, 09:20

Нюша (Фото: Telegram @nyusha_nyusha)

В августе 2024 года Нюша развелась с бизнесменом Игорем Сивовым после его измен. Вскоре пошли слухи о романе артистки с неким бизнесменом. Однако сама девушка эту информацию опровергла в свежем выпуске «Дерзкой готовки».
«Я абсолютно свободна. Я решила, что не нужно придумывать какого-то мужчину мечты, прорисовывать его на доске желаний. Думаю, партнер сам притягивается как магнит, когда ты совпадаешь с ним на определенном уровне. Не обязательно должно быть раз и навсегда», — заявила Нюша.

Она отметила, что есть люди, у которых один брак на всю жизнь, однако у подавляющего большинства это не так.

Ранее певица рассказывала, что видится с сыном и дочерью от бывшего мужа несколько раз в месяц. В настоящее время дети вместе с отцом проживают в Дубае. По всей видимости, Нюше достаточного того времени, которое она проводит с детьми, поэтому возвращать их к себе она пока не планирует.

Читайте также:

Певица Нюша объяснила, почему решила оставить детей бывшему мужу

Нюша повторила свой образ с обложки мужского журнала Maxim 15 лет спустя: горячие кадры

Певица Нюша вышла на красную дорожку с новым спутником
#дети
#жизнь
#певица
#брак
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Дома-2» Виктория Романец раскрыла, сколько ей платили на проекте
05 марта 2025, 08:36

Виктория Романец (Фото: Telegram @romanets_official)

Звезда «Дома-2» Виктория Романец заявила поклонникам, что пришла на телепроект не ради денег и вообще первые три месяца не знала, что ей полагается зарплата.
«86 000 рублей в месяц. Но я туда не за зарплатой шла. Я первые три месяца даже не знала, что она есть», — заявила Виктория, отвечая на вопросы подписчиков в сторис.

Она также рассказала поклонникам, что приехала в оздоровительный цент, где планирует провести лечебное голодание в течение трех дней.

Ранее 34-летняя Романец рассказала, что в нынешнем году решила заняться радикальной трансформацией своей внешности. Она уже перекрасила волосы, изменила форму губ, активно занимается спортом, правильно питается и охотно делится всем этим с фанатами.

Читайте также:

«Прощаюсь с бывшими»: Виктория Романец из «Дома-2» сводит татуировки

«Гель мигрировал в усы»: Звезда «Дома-2» Виктория Романец стремится к естественности

Объявившая о разводе с Чобаняном Пинчук рассказала, с кем улетела на Мальдивы
#дома
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру
05 марта 2025, 04:57

Клава Кока (Фото: Instagram*/klavacoca)

Российская певица Клава Кока поделилась с фанатами своими требованиями к будущему партнеру. Звезда назвала отношения работой и заявила, что не будет бегать за мужчиной с тряпками. Соответствующий пост опубликован на странице Клавы в Instagram*.
Певица утверждает, что не готова жить с мужчиной, который не может мыть за собой посуду и заправлять кровать. Также она против раскидывания вещей по квартире и каплей на зеркале.

«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое. Если человек привык к беспорядку или считает, что за ним должна бегать женщина с тряпками — это буду не я», — объясняет Клава.

Звезда заключила, что отношения являются работой, а любовь трудом. Если в быту партнер не готов идти на встречу, то это для певицы означает «красный флаг».

«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

К тому же Клава рассказала про свой первый поцелуй, который случился 13 лет. По словам звезды, тогда она была влюблена в подростка с ирокезом, который катался на скейтборде. Первый поцелуй произошел во время того, как парень провожал Клаву до дома.

Читайте также:

Номер с видом на океан за более чем 100 тысяч рублей: Вячеслав Малафеев отвез молодую жену в свадебное путешествие

Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем

Брак с молодым актером, слухи о пластике и дружба с Заворотнюк: как живет звезда «Папиных дочек» Нонна Гришаева

Instagram* принадлежит Meta, запрещенной в РФ
#вещи
#женщина
#певица
#любовь
#звёзды
#мужчина
#отношения
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате