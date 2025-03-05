«Автоматическое согласие на секс»: Божена Рынска высмеяла обвинившую Александра Гордона в изнасиловании девушку

Александр Гордон (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
Александр Гордон попал в неприятную ситуацию. Некая Анна заявила, что 15 лет назад ведущий программы «Мужское/женское» изнасиловал её. По словам девушки, тогда ей было 17 лет.
Журналист Божена Рынска прокомментировала скандал, заявив, что Анна дала «автоматическое согласие на секс», приехав в гости к телеведущему.
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«Итак. Некая Анна сама нашла его е-мейл. Написала ему. Инициатором стала она. Общались они какое-то время перед тем, встречались. Потом ходили в кафе. После кафе он позвал её в гости. И она согласилась. В гостях она выпила, и её разморило. Проснулась от ласк», – отметила обозреватель.По мнению Рынски, девушка осознавала, что Гордон начнёт к ней приставать. Журналист обратилась к женщинам и подчеркнула, что приглашение провести вечер с мужчиной после ресторана почти автоматически означает согласие на секс или хотя бы вероятность секса.
«Или она к нему ехала коллекцию лютневой музыки шестнадцатого века слушать?», – сыронизировала Божена.Бывшая колумнист газеты «Известия» призналась, что обиделась бы на мужчину в такой ситуации, если бы он не проявил к ней внимание.
«Девушка поехала в гости к ухажёру. Где выпила и заснула. Ну воля ваша, мне трудно считать эти ласки непрошеными. Я, может, ещё бы и обиделась, если б меня в этой ситуации не поласкали бы. Типа ты что, дурак совсем? Я уже и приехала, и выпила, и даже заснула, намекая, так сказать», – написала 50-летняя журналистка в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова