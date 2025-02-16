«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире

Татьяна Абрамова — российская актриса и певица, известная по ролям Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"» и Карины в фильме «Моя мама — Снегурочка». Жизнь артистки полна ярких моментов и творческих успехов, однако за кулисами её карьеры были и непростые испытания.