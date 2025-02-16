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«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Телеведущую Юлию Барановскую осудили в комментариях юзеры за ее поведение в эфире телепрограммы «Мужское/Женское». Как пишет 7Дней.ru, выпуск был посвящен фрязинскому художнику Андрею Ляпунову, который устроил дома свалку, чем вызвал гнев соседей из-за поселившихся у него тараканов и мышей.
Отмечено, что Барановская всю программу насмехалась и кривлялась.

«Человек болен, и это факт, зачем его еще добивать своими насмешками»; «Барановская, ты мерзкая!»; «Колхозница, известная только по этой программе», — написали пользователи.

Коллега Барановской Александр Гордон пытался повлиять на бывшую футболиста Андрея Аршавина, но та не успокаивалась.

Что касается героя передачи, у него, возможно, психическое расстройство.

Ранее сообщалось, чем похвасталась актриса Агата Муцениеце.

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16 февраля 2025, 12:49

Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Татьяна Абрамова — российская актриса и певица, известная по ролям Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"» и Карины в фильме «Моя мама — Снегурочка». Жизнь артистки полна ярких моментов и творческих успехов, однако за кулисами её карьеры были и непростые испытания.
О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Татьяна Абрамова появилась на свет 5 февраля 1975 года в Тюмени. Родители Татьяны не имели отношения к творчеству: мать была педагогом по химии и биологии, а отец трудился в нефтяной отрасли. У актрисы есть старшая сестра Елена, которая, в отличие от Татьяны, не проявляла интереса к сцене.

Вскоре после рождения Татьяны семья переехала в Нижневартовск, но через некоторое время вернулась обратно в Тюмень. В детстве Татьяна проявляла интерес к сцене и демонстрировала явные артистические способности. Уже в 12 лет она выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Мечта», ездила на гастроли и снималась на телевидении.

«К своей теперешней профессии я, можно сказать, с детских лет шла. И пела, и спектакли режиссировала, и стихи читала, и играла… У родителей есть запись на кассете — мне три года, и я пою песни Аллы Пугачёвой. Когда уже взрослой эту кассету услышала, просто ухохоталась. В общем, как начала петь с пелёнок, так и не прекращала никогда», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

В шестнадцать лет она приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда», который в то время транслировался по всей стране. Её выступление впечатлило судей, но победу в конкурсе одержала другая участница — Валерия.

Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Два года спустя артистка выпустила дебютный альбом «Письмо», включающий такие популярные композиции, как «Анатолий», «Гребешок» и «Не торопись говорить». В том же 1994 году она успешно выступила на конкурсе «Ялта-Москва-транзит», где завоевала второе место, приз зрительских симпатий от радиостанции «Европа Плюс» и специальную награду от Аллы Пугачевой. Вскоре после этого Татьяна выступила на фестивале «Славянский базар» и приняла участие в конкурсе молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».

Первые шаги в карьере


После окончания школы Абрамова собиралась поступать в Щукинское училище, однако судьба привела её в Санкт-Петербург, и расстаться с этим городом она уже не смогла. Девушка, мечтавшая стать актрисой, подала документы в ЛГИТМиК, но не прошла отбор с первой попытки. В тот момент она решила, что попробует ещё раз в следующем году, а пока устроилась работать костюмером в молодёжный театр и сняла комнату у алкоголиков из-за нехватки средств.

«Алкаши оказались совершенно жуткие: всё время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать. А потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», — вспоминала Татьяна.

Через год после неудачной попытки Абрамова всё же смогла стать студенткой. В 1996 году она получила диплом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где обучалась на актёра и режиссёра драматического театра. В процессе обучения Татьяна встретила молодых артистов, которые, зная о её вокальных способностях, посоветовали ей попробовать свои силы в музыкальном спектакле «Окна, улицы, подворотни». После театрального дебюта Абрамова получила свою первую роль в кино. Именно на съёмочной площадке фильма «Охота» она осознала, что её истинное призвание — это кино. Пение отошло на второй план.

В начале 2000-х годов карьера актрисы Абрамовой пошла в гору. После участия в небольших ролях в сериалах «Марш Турецкого», «Две судьбы» и «Жизнь продолжается» она получила главную роль Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"».

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Личная жизнь


Татьяна всегда привлекала мужчин своим ярким обликом и харизматичной личностью. Несмотря на множество поклонников, она относилась к ухаживаниям скорее дружелюбно, чем серьезно. Всё изменилось, когда на её пути появился Владимир Сайко, клавишник группы «Форум». Она влюбилась в него, но вскоре узнала, что он женат. Татьяна решила подождать с серьезными шагами, пока Владимир не решит свои семейные проблемы. Она была убеждена, что не она стала причиной его развода, поскольку была в курсе проблем в их браке. Но, несмотря на глубокие чувства, их отношения с Сайко не сложились.


Татьяна Абрамова с Сергеем Кулишенко (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Первым официальным супругом актрисы стал фотограф Сергей Кулишенко. Пара познакомилась в начале нулевых, и совсем скоро молодые расписались. В июне 2004 года артистка подарила мужу сына Ивана, а спустя 4 года родился второй сын Александр. Маленькому Александру менее чем через год после рождения поставили диагноз «рак надпочечников», и супруг решил уйти из семьи. Сергей осознавал, что Татьяна оказалась в сложном положении: она была вынуждена заботиться о больном ребёнке, оставшись без работы, так как не могла продолжать сниматься в такой ситуации. Однако, несмотря на это, он всё же решил уйти.

«Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра». — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

В борьбе с тяжелой болезнью ребенок прошёл двенадцать курсов химиотерапии. После этого ему удалили почку. Но благодаря интенсивной реабилитации он смог полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Татьяна Абрамова с Юрием Беляевым (Фото: Телеграм@TatynaAbramova)

Актриса смогла оправиться после предательства Сергея Кулишенко и все-таки нашла свое женское счастье в лице актёра Юрия Беляева. Пара познакомилась в 2013 году на фестивале «Киношок» в Анапе. Юрий старше Татьяны на 28 лет, но это не помешало паре создать счастливую семью. В 2014 году 39-летняя Татьяна вышла замуж за 67-летнего Юрия Беляева. Они не только зарегистрировали свой брак, но и обвенчались. Этот неожиданный и пылкий роман между людьми с большой разницей в возрасте стал настоящим сюрпризом для многих из их знакомых.

Абрамова сейчас


В фильмографии Татьяны Альбертовны на данный момент насчитывается около пятидесяти фильмов разных жанров. Последней работой актрисы был сериал 2017 года «Экспроприатор», созданный режиссёрами В. Краснопольским и В. Усковым. В этом проекте Абрамова сыграла второстепенную роль Люси Саматиной — подруги матери главного героя, Барона.

В настоящее время актриса активно выступает на концертах, снимается в популярных телепередачах и участвует в театральных постановках, в том числе в спектакле «Не будите спящую собаку».


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Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой
16 февраля 2025, 10:32

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце похвасталась в соцсетях своей естественной красотой, кадры опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
На снимках актриса запечатлена без макияжа и распущенными волосами. По словам Агаты, ее натуральная красота ей очень нравится.



Муцениеце подчеркнула, что без косметики она ходит практически все время.

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Ирина Шейк выбросила в ведро букет, подаренный на День святого Валентина
16 февраля 2025, 09:45

Фото: Инстаграм* @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк в соцсетях поделилась фотографией, на которой изображен букет, полученный на День святого Валентина, в мусорном ведре.
«Не твоя валентинка», — подписала фотографию Ирина.

Поклонники предположили, что праздник для супермодели прошел неудачно.

Ирина Шейк не раскрывает подробности своей личной жизни. У неё есть дочь Лея де Сьен Шейк Купер от экс-возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.

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#праздник
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#рф
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Алина Загитова обозначила, кто должен воздержаться от критики в ее адрес
16 февраля 2025, 09:21

Алина Загитова (Фото: instagram*/azagitova)

Последние несколько лет фигуристка Алина Загитова регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Недавно спортсменка опубликовала в своем блоге шуточный видеоответ для хейтеров.
Загитова поддержала тренд и сняла видео под озвучку блогера Валерии Лукьяновой.

«Чтобы давать комментарий по поводу моей внешности, вам, как минимум, нужно иметь такую же внешность, как у меня, или лучше. Если вы заплыли целлюлитом, у вас непонятно вообще что находится в черепной коробке…» — сказала фигуристка.

Одновременно с этим Алина прошлась в кадре и продемонстрировала подписчикам свою фигуру. Стоит отметить, что не все оценили юмор спортсменки. Некоторые сравнили ее с другими популярными блогерами.

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#спортсмены
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Снигирь заявила о бумеранге в адрес критиков ее брака с Цыгановым
16 февраля 2025, 08:08

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Юлия Снигирь поделилась своими мыслями о негативной реакции окружающих на ее отношения с Евгением Цыгановым. Об этом она сообщила в программе на YouTube «Света вокруг света».
Напомним, что после начала их романа артист оставил гражданскую жену, воспитывающую семерых детей, что вызвало осуждение общественности.

По словам актрисы, несмотря на то, что с момента их знакомства прошло десять лет, их пара продолжает сталкиваться с критикой. Многим людям кажется, что именно из-за Юлии Евгений ушел из семьи.

Снигирь подчеркнула, что за время их отношений они не раз слышали от людей: «Бумеранг к вам вернется». Артистка призналась, что реагирует на это спокойно, так как понимает, что такие слова становятся причиной неприятностей для тех, кто их произносит.

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#скандал
#семьи
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