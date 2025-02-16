«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)
Телеведущую Юлию Барановскую осудили в комментариях юзеры за ее поведение в эфире телепрограммы «Мужское/Женское». Как пишет 7Дней.ru, выпуск был посвящен фрязинскому художнику Андрею Ляпунову, который устроил дома свалку, чем вызвал гнев соседей из-за поселившихся у него тараканов и мышей.
Отмечено, что Барановская всю программу насмехалась и кривлялась.
Коллега Барановской Александр Гордон пытался повлиять на бывшую футболиста Андрея Аршавина, но та не успокаивалась.
Что касается героя передачи, у него, возможно, психическое расстройство.
Ранее сообщалось, чем похвасталась актриса Агата Муцениеце.
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*Запрещен в РФ
«Человек болен, и это факт, зачем его еще добивать своими насмешками»; «Барановская, ты мерзкая!»; «Колхозница, известная только по этой программе», — написали пользователи.
Коллега Барановской Александр Гордон пытался повлиять на бывшую футболиста Андрея Аршавина, но та не успокаивалась.
Что касается героя передачи, у него, возможно, психическое расстройство.
Ранее сообщалось, чем похвасталась актриса Агата Муцениеце.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов