Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
В Интернете разразился скандал: телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2010 году, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и он якобы воспользовался этой ситуацией.
Девушка сообщила, что на момент событий ей было всего 17 лет. Она была фанаткой программы «Закрытый показ» и написала телеведущему электронное письмо. Гордон ответил, и они некоторое время переписывались, после чего встретились. На встрече он предложил ей выпить, после чего произошел инцидент.
Юрист Катя Гордон, узнав о ситуации, решила выступить в защиту Александра. Напомним, что они были в браке на протяжении шести лет.
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Девушка сообщила, что на момент событий ей было всего 17 лет. Она была фанаткой программы «Закрытый показ» и написала телеведущему электронное письмо. Гордон ответил, и они некоторое время переписывались, после чего встретились. На встрече он предложил ей выпить, после чего произошел инцидент.
Юрист Катя Гордон, узнав о ситуации, решила выступить в защиту Александра. Напомним, что они были в браке на протяжении шести лет.
«В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — заверила правозащитница.Читайте также:
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Анастасия Хохлова