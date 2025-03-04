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Катя Гордон вступилась за бывшего мужа Александра, которого обвинили в изнасиловании

Александра Гордона обвинили в изнасиловании
Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

​В Интернете разразился скандал: телеведущего Александра Гордона обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам пострадавшей, инцидент произошел в 2010 году, когда она находилась в состоянии алкогольного опьянения, и он якобы воспользовался этой ситуацией.

Девушка сообщила, что на момент событий ей было всего 17 лет. Она была фанаткой программы «Закрытый показ» и написала телеведущему электронное письмо. Гордон ответил, и они некоторое время переписывались, после чего встретились. На встрече он предложил ей выпить, после чего произошел инцидент.

Юрист Катя Гордон, узнав о ситуации, решила выступить в защиту Александра. Напомним, что они были в браке на протяжении шести лет.

«В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — заверила правозащитница.
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04 марта 2025, 15:55

Нонна Гришаева (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Нонну Гришаеву называют редким явлением в мире шоу-бизнеса. В ней удивительным образом сочетаются ум, красота, артистический талант, гибкость и чувство юмора.
Подробности о жизни актрисы расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Нонна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе в семье разнорабочего и учительницы английского языка. Стоит отметить, что у актрисы интересная родословная по материнской линии. Прадед, Петр Казанский — столбовой дворянин, из ветви рода Саблуковых. Занимал должность декана юрфака Императорского Новороссийского университета. Другой прадед, Леонид Гиллевич — шляхтич. Его супруга, Александра Николаевна — дворянка из рода Хартуляри.

Гришаева училась в Одесской балетной школе и музыкальной школе по классу фортепиано. В 1994 году окончила театральное училище имени Щукина.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — вспоминала артистка.

Карьера


В 1976 году пятилетняя Нонна сыграла свою первую роль в фильме «Фотографии на стене». За съемочный день юной актрисе заплатили 7,5 рублей. В 1994-м Гришаева была принята в труппу театра им. Е. Вахтангова. Примечательно, что и «Ленком» и «Сатирикон» также приглашали Нонну работать. Спустя некоторое время актриса уволилась из театра, но продолжала играть в спектаклях в качестве приглашённой артистки.

Популярность Гришаевой принесла роль Дениз в постановке «Мадемуазель Нитуш», премьера которой состоялась в 2004 году. Репертуар актрисы наполнен такими работами: «Без вины виноватые», «Дядюшкин сон», «Пиковая дама», «Ревизор» и другие.

«Многие женщины не умеют смеяться над собой. Я никогда не боялась быть смешной и некрасивой, именно поэтому я характерная артистка. Я никогда не боялась себя изуродовать в гриме, зуб серебряный вставить, ватку за губу подложить», — говорила Нонна о профессии.

В 2008-2013 годах Гришаева исполняла одну из главных ролей в ситкоме «Папины дочки». В 2023 году стало известно о продолжении проекта, в съемках которого артистка также приняла участие.

Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

В 2014 году Нонна Валентиновна возглавила Московский областной театр юного зрителя.

«Ему 87 лет, и это единственный театр, который не был эвакуирован из Москвы во время Великой Отечественной войны, а продолжал работать и даже выпускать премьеры. А еще именно в Московском областном ТЮЗе впервые в нашей стране появились музыкальные спектакли и живой оркестр на сцене», — подчеркивала Гришаева.

С 2019 года артистка является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства.

Снималась в фильмах: «Моя прекрасная няня», «Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин?», «День выборов», «Тушите свет», «День радио», «О чем говорят мужчины» и других. Фильмография актрисы насчитывает более 40 проектов. Гришаева также была ведущей в программах «Клуб бывших жен», «Театр ТВ», «Здравствуйте, я ваша няня!», «Две звезды», «Один в один!», «Субботний вечер». Интересно, что актриса создала и свою передачу «Нонна, давай», однако она просуществовала совсем недолго.

Личная жизнь


Первым мужем Нонны Гришаевой стал актер и музыкант Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. Будучи беременной, артистка была вынуждена ухаживать за больной онкологией матерью супруга.

«Антон не мог. Я в то время научилась делать ей уколы обезболивающие. И мне приходилось ее мыть, ухаживать за ней, я была в тот момент беременна Настей. 60 килограмм я поднимала, вообще не понимаю, каким чудом я выдержала тогда», — вспоминала Нонна.

Когда свекровь умерла, прямо во время поминок актрисе из Одессы позвонила мать, которая сообщила о смерти отца. Знаменитость говорит, что страшнее момента в ее жизни не было. Едва похоронив свекровь, она была вынуждена ехать хоронить папу.

«У свекрови был рак легких, у нее были метастазы в мозг, поэтому она долго умирала, три месяца. А у папы были метастазы в горло, поэтому он сгорел за неделю», — рассказывала актриса.

Вскоре Гришаева разошлась с мужем. В воспитании дочери он не принимал участие. Второй муж — актер Александр Нестеров. Он на 12 лет младше Гришаевой. По словам звезды, во время встречи с Александром, она осознала, что с ним можно создать семью.

Александр Нестеров и Нонна Гришаева (Фото: Инстаграм* @grishaevanonna)

«Мы познакомились с будущим мужем на Международном конкурсе актерской песни им. Миронова. Потом была совместная поездка на теплоходе в Углич от Дома актера. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти. Мы расписались в Праге», — делилась артистка.

В 2006 году на свет появился сын пары Илья.

«Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей. Я многое пропустила в воспитании Насти, рано вышла на работу в театр и на съемки. Дочь быстро отказалась от груди. И я очень жалела, что упустила время общения с ней, когда она была маленькой. А с Илюшей я просто блаженствовала, долго кормила его грудью. Я не хотела ничего пропускать, как сын развивается, когда у него появился первый зубик, когда он сказал первое слово, сделал первый шаг. Это колоссальное материнское счастье — наблюдать за развитием ребенка», — подчеркивала Нонна.

Слухи о пластике


Актриса отмечала, что ей крайне обидно получать комментарии от поклонников, в которых ее обвиняют в пластических операциях.

«Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу», — сообщала звезда.

Гришаева утверждает, что ее секрет заключается в хорошей генетике, достаточном количестве сна, правильном питании и гармоничных отношениях в браке.

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — делилась артистка.

Дружба Гришаевой с Анастасией Заворотнюк


Нонна Гришаева и актриса Анастасия Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

Анастасия Заворотнюк и Нонна Гришаева (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

После того как стало известно об онкологическом заболевании у артистки, Гришаева опубликовала пост о коллеге в своем блоге.

«Ты снилась мне сегодня. Прекрасная, утонченная, с глазами испуганной лани. Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов. Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой все хорошо и ты прекрасно выглядишь. Молюсь за тебя», — написала Гришаева в 2019 году.

Позднее она также выразила сочувствие родным Заворотнюк, которым приходится справляться с повышенным вниманием журналистов.

«Я безумно сочувствую Насте Заворотнюк, ее родным и близким, потому что, не дай Бог, с нами что-то случается, и получается, что нам нужно бежать из страны, потому что любая медсестра тебя сфотографировала, и это кошмар и ужас», — писала артистка.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологией.

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Миллиардер Лебедев впервые высказался о расставании с моделью Перминовой
04 марта 2025, 15:41

Елена Перминова и Александр Лебедев (Фото: Telegram @lenaperminova_official)

Миллиардер Александр Лебедев в беседе с Forbes впервые прокомментировал разрыв с моделью Еленой Перминовой после 20 лет совместной жизни.
«19 лет — очень большой срок. Мы очень любим своих детей, но у нас есть право на свой выбор, поэтому было принято такое решение. Елена нормально и спокойно все прокомментировала. Я действительно промолчал. Но тут нечего особо обсуждать», — рассказал Лебедев.

Он признался, что расставание — это грустно, но подчеркнул, что в жизни так бывает. По словам миллиардера, бывшие влюбленные сделают все, чтобы их дети не сильно почувствовали расставание родителей.

В декабре Перминова объявила о своем расставании с Лебедевым. Причину она раскрывать не стала, но отметила, что испытывает «только тепло и благодарность за все».

Пара воспитывает четверых детей.

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#брак
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Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Прилучного от брака с Муцениеце
Зепюр Брутян поздравила с днем рождения дочь Прилучного от Муцениеце
04 марта 2025, 15:23

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Telegram @zepyur_priluchnaya)

Актриса Зепюр Брутян публично обратилась к дочери Павла Прилучного от брака с Агатой Муцениеце и поздравила ее с днем рождения.
Она опубликовала совместный снимок с девочкой.

«С днем рождения! Малышка, пусть все твои мечты сбудутся! Остальное — при встрече», — написала Брутян.

Отец также поздравил дочку, посвятив ей пост в соцсети.

«С днем рождения, моя принцесса», — написал Прилучный.

Муцениеце и Прилучный развелись пять лет назад. У них подрастают 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия. На сегодняшний день мальчик живет с отцом, а с мамой не общается. Девочка же осталась с мамой, но при этом общается с отцом и его супругой.

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Показал порно и изнасиловал: Оксимирона* обвинили в растлении школьниц. Шокирующие признания жертв рэпера
04 марта 2025, 15:22

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Осенью 2021 года рэпер Оксимирон* выпустил трек и клип под названием «Кто убил Марка?». Эта откровенная исповедь произвела впечатление на многих, особенно на Настю Красильникову, которая в тот момент занималась своим первым расследованием преступлений против женщин. На следующий день после выхода трека Вера Маркович, бывшая девушка Мирона Фёдорова*, опубликовала пост, в котором рассказала о своих отношениях с ним и о том, как они познакомились. В тот момент ей было всего 15 лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Совращение 15-летней в Лондоне


Личная жизнь Оксимирона* всегда оставалась в тени, однако известно, что рэпер часто заводил короткие романы с поклонницами. История с Верой настолько шокировала общественность, что даже самые преданные фанаты рэпера призвали провести в отношении него проверку. Школьница приехала в Лондон для учёбы в возрасте 15 лет, когда Мирону было 23 года*. Он стал её опекуном и помогал ей адаптироваться в новой стране, но их отношения вскоре вышли за рамки дружбы.

Как рассказала сама Вера в интервью, на момент их отношений Мирон* уже был женат.

«Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась тебе, ведь ты был её опекуном? Вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что между вами только рабочие отношения», — написала девушка в своих социальных сетях после расставания с артистом.

Спустя некоторое время Мирон* обсудил ситуацию с Верой лично, и, похоже, они пришли к взаимопониманию. Оксимирон* искренне извинился за свои поступки и признал, что прошлые события оставили травмы у обоих.

«У нас была сложная и травматичная история отношений, которую мы наконец смогли обсудить. Мне очень жаль, что я причинил ей боль, и я беру ответственность за свои действия», — заявил рэпер.

Спустя много лет Оксимирона* вновь обвиненили в педофилии — фанатки утверждают, что музыкант растлевал их совсем в юном возрасте и случай с Верой оказался далеко не единственным.

Оксимирон* (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)


Жуткие подробности связи со школьницей


Уже через много лет на подкасте Насти Красильниковой та самая Вера рассказала: когда ей было 16 лет, Мирон* пригласил ее на тусовку с просмотром порно, а после надругался.

Девушка сообщила, что начинающий рэпер взял её на тусовку к друзьям. В какой-то момент он включил порноролик. Спутнице стало некомфортно, и она попросила отвести её домой — но Мирон* настоял на продолжении, обещая проводить под утро до квартиры. Вере ничего не оставалось, как пойти спать на мансарду — туда же через время пришёл рэпер. Он улёгся рядом, а потом изнасиловал. Сама девушка ничего не могла сказать и сделать — лежала в оцепенении. После этого случая рэпер резко от неё отстранился и охладел.


Пошлые переписки с несовершеннолетними


Второй случай произошёл с 13-летней Викой. По её словам, Мирон* первым стал писать ей в социальных сетях, оставлять комплименты под фото. Общение продлилось три года — рэпер чуть ли не каждый день спрашивал об учёбе, давал советы, поддерживал. Он писал Вике как, сколько и в каких позах занялся бы с ней сексом. Когда девочке стукнуло 16, в Уфе состоялся концерт Мирона* — туда приехала и его подруга.

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После выступления 26-летний Мирон* повёл знакомую на съёмную квартиру, начал раздевать и спрашивать про точный возраст. После секса он отвернулся и уснул, а утром спровадил спутницу.

Точно такие же сообщения и намёки получала ещё одна 15-летняя школьница. Рэпер просил ее скинуть нюдсы, сам присылал порнографические видео, звал на концерты и предлагал продолжить «общение» в гримерке.

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«Хочется быть бабушкой»: Мама певца SHAMAN не общается с его единственной дочерью
04 марта 2025, 14:41

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: Telegram @shaman_channel)

У певца SHAMAN (Ярослав Дронов) есть дочка Варя от первого брака. Он старается чаще видеться с малышкой и помогает ее маме деньгами, а вот бабушка девочки рассказала, что не может общаться с внучкой, но очень надеется на восстановление контакта.
Людмила Дронова рассказала, что не может общаться с внучкой, однако причин не раскрывает.

«Сейчас мы не общаемся. А раньше я всегда была рядом с Варей. Я для этого и приехала в Москву, чтобы находиться рядом. Потом не знаю, что там произошло. Но Варя приезжала ко мне», — призналась Дронова в интервью проекту «Почему так?».

Она отметила, что очень хорошо относится к бывшей невестке, которая одна воспитывала ее внучку, но уточнила, что Ярослав помогает деньгами, однако видит ребенка редко. Женщина с сожалением отметила, что время идет, и ей очень хочется быть настоящей бабушкой, пока внучка еще маленькая.

«Я не обижаюсь. Как говорит Ярослав, надо подождать — всему свое время», — рассказала Людмила.

Сам SHAMAN рассказывал, что является папой-праздником. Он приходит к дочери с подарками и хорошим настроением и вызывает у дочери только положительные эмоции. Сейчас артист редко видится с малышкой, так как у него много выступлений.

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