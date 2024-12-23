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BadComedian объявил о своем уходе из «ВК»

Евгений Баженов (Скриншот ВК/BadComedian)

Евгений Баженов (Скриншот ВК/BadComedian)

Известный блогер BadComedian (Евгений Баженов) объявил о своем уходе из соцсети «Вконтакте». Информация опубликована в официальной группе блогера.


Как отметил Баженов, он закрывает свою группу, которую вел 13 лет, и теперь будет публиковать видеоролики только на YouTube. Также он откажется от любой активности в «ВК».

Данный факт подтвердил модератор сообщества Александр Курков. В комментариях под постом он указал, что паблик прекращает любу активность. Исключением станет смена аватара в марте.

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