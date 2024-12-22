«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена

В начале декабря 2024 года Анна Седокова официально завершила свои отношения с супругом Янисом Тиммой. На протяжении последних нескольких лет у пары возникали серьезные проблемы, и, хотя сначала они пытались их решить, вскоре ситуация стала безнадежной. После расставания Анна сосредоточилась на своей карьере, в то время как Тимма переживал разрыв гораздо тяжелее. В итоге мужчина не справился с эмоциями и совершил суицид. Какими откровениями поделились близкие латвийского спортсмена после его смерти расскажет «Радио 1».