«Два трупа за плечами Седоковой»: близкие умершего Яниса раскрыли обман певицы, откровения бывшей жены спортсмена

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
В начале декабря 2024 года Анна Седокова официально завершила свои отношения с супругом Янисом Тиммой. На протяжении последних нескольких лет у пары возникали серьезные проблемы, и, хотя сначала они пытались их решить, вскоре ситуация стала безнадежной. После расставания Анна сосредоточилась на своей карьере, в то время как Тимма переживал разрыв гораздо тяжелее. В итоге мужчина не справился с эмоциями и совершил суицид. Какими откровениями поделились близкие латвийского спортсмена после его смерти расскажет «Радио 1».
Суицид в день рождения
Даже в свой день рождения, 16 декабря, Анна не отвечала на звонки и голосовые сообщения от своего бывшего мужа. В этом году она решила отказаться от масштабного празднования и после работы сразу вернулась домой, чтобы лечь спать. На следующее утро ее ожидали шокирующие новости: Янис Тимма покончил с собой в подъезде одного из столичных домов. В момент трагедии он находился в состоянии алкогольного опьянения и эмоционального надрыва.
Анна впервые вышла на связь спустя несколько часов после случившегося. Из-за нервного срыва она была госпитализирована и призналась, что хочет защитить своего сына Гектора от ужасной информации, так как Тимма заменил ему родного отца. Позже представители певицы сообщили, что она возьмет на себя расходы по транспортировке тела Яниса Тиммы в Латвию, где его хотят похоронить родственники. Сумма на это составляет около 45 тысяч евро. Тем не менее, портал Jauns утверждает, что Анна Седокова не делала официальных заявлений о желании финансово поддержать семью Яниса Тиммы.
После известия о смерти Яниса его семья начала сбор средств для транспортировки тела из России в Латвию. Друг Тиммы Гатис Лининьш отметил в социальных сетях, что это сложный период не только из-за утраты, но и из-за финансовых трудностей.
«Для меня это последняя задача в жизни Яниса, и она не из легких. Для семьи Яниса собранная сумма пожертвований и огромная поддержка были эмоционально важны, потому что это помогло им понять, что его все еще любят в Латвии. То, что там написано (в заявлении команды Alikson Team), — явная ложь. Все расходы покрываются и будут покрываться из пожертвованных средств», — отметил другой близкий друг баскетболиста бизнесмен Мартиньш Лаува.
В настоящее время именно он ведет сбор средств на похороны Яниса Тиммы, и уже собрано около 60 тысяч евро.
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Заявления отца и бывшей жены Яниса
Отец Яниса Райтис Тимма высказался о ситуации, сказав, что певица создала проблемы в их семье: «Ничего не знаю о Седоковой. Слышал, что у нее были трудности. Думаю, вы можете спросить ее об этом... Знаю, что проблемы начались с ее вмешательства в нашу семью».
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Бывшая жена Тиммы Сана поделилась в соцсетях своими переживаниями и поблагодарила за добрые слова в адрес бывшего мужа.
«Спасибо всем за письма сочувствия... А они продолжают приходить, и я хочу сказать спасибо каждому из вас, если не смогу ответить лично. Конечно, мне нехорошо и нелегко, те, кто переживает о том, как я себя чувствую, должны понимать, что Янис был моим первым мужчиной и человеком, с которым я прожила вместе 9 лет и у нас общая жизнь. <…> Эти 5 лет были кошмарными для всех нас, нас всех затащили в эту дыру...» — написала Сана.
Степанова обвинила Седокову во лжи
Скандальный психолог Вероника Степанова не осталась в стороне и прокомментировала в своем телеграм-канале трагическую гибель бывшего мужа Анны Седоковой.
«Анна Седокова — гражданка Украины, трое детей от разных мужчин, роковая женщина (за плечами два трупа). Аня, ровно, как и другие черные вдовы, при помощи бессознательных манипуляций эмоционально истощает и потрошит бедолаг до нитки. Ну и как вы можете заметить, мужчины подобного натиска не выдерживают и выпрыгивают из окна. Забегая вперед, хочется вспомнить итог всех «убийц-обольстительниц», это конечно же крах. Разрушая жизни других, они в первую очередь, губят себя (вспоминаем Мэрилин Монро и иже с ней). Что же касается баскетболиста (бросившего жену с годовалым ребенком), он должен был понимать - спортсмены обречены на стремительное банкротство, а скользкие певички на предательство (даже пожалеют деньги на твои похороны)», — заявила Степанова.
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