Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Россияне готовят на телеведущую обращения в прокуратуру после того, как она поддержала украинского боксера Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Об это пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Боня приехала в Эр‑Рияд, фотографировалась с поясом и поздравляла украинского спортсмена. После этого соцсети российской блогерши буквально взорвались от комментариев пользователей.
Отмечается, что украинские комментаторы радуются её поддержке, а россияне негодуют и называют её псевдопатриоткой. Телеведущую обвиняют в поддержке Усика, которой неоднократно негативно высказывался в отношении граждан РФ и называл себя российским врагом, а на взвешивание вышел с флагом запрещённого «Азова»*. Некоторые из пользователей заявили, что уже готовят обращение с жалобой на блогершу в правоохранительные органы.
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