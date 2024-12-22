Викторию Боню требуют проверить на спонсирование ВСУ. Россияне готовят на телеведущую обращения в прокуратуру после того, как она поддержала украинского боксера Александра Усика во время боя с британцем Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии. Об это пишет Telegram-канал SHOT.