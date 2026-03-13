Бари Алибасову-младшему грозит уголовная ответственность
Бари Алибасов-младший может столкнуться с уголовным преследованием, его десятая жена обратилась в полицию с заявлением о побоях. Об этом сообщили в МВД.
Экс-пара находится в процессе развода, однако дело осложняется тем, что суд пока не принял иск о расторжении брака из‑за малолетнего возраста их ребенка. Как утверждает Арина, конфликт с сыном известного продюсера длится уже несколько месяцев — бывшие супруги не могут договориться по вопросам, связанным с дочерью Эммой. По ее словам, недавно Алибасов не пустил ее на детский праздник.
Арина заявляет о домашнем насилии и шантаже. Она утверждает, что муж пытается подорвать ее репутацию в глазах общественности и правоохранительных органов. Также, с ее слов, в начале февраля в переписке Алибасов выдвинул ей три варианта — согласиться быть «приходящей мамой» по его расписанию, вести судебные разбирательства «тихо и не высовываясь» в течение полугода или молчать — иначе он, как она утверждает, попытается лишить ее родительских прав и добиться привлечения к уголовной ответственности.
При этом Арина отрицает слова мужа о ее якобы неадекватном поведении и употреблении запрещенных веществ, называя такие обвинения абсурдными. По ее версии, происходящее — месть со стороны Бари-младшего на фоне развода.
