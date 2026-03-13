«Он был за естество»: Татьяна Веденеева ответила на критику своей новой внешности
Новую внешность актрисы Татьяны Веденеевой раскритиковали в сети
72-летняя актриса Татьяна Веденеева недавно стала героиней интервью Яны Чуриковой. Во время разговора артистка порассуждала о женской красоте и отношении к внешности.
Фрагмент беседы Чурикова опубликовала на своей странице в запрещённой соцсети, после чего в комментариях разгорелся спор. Подписчики активно обсуждали обновлённый образ Веденеевой, а некоторые даже заподозрили её в неудачной пластике.
Заслуженная артистка России также вспомнила о первом браке с художником-реставратором Валерием Шапошниковым. По словам Веденеевой, тот был против косметики, однако она не видела в этом повода для конфликтов.
«Он был за естество <…> Я привыкла доверять профессионалам. Он лучше понимал, что с чем сочетать, какой цвет, форму. И уж, наверное, он со стороны лучше видит, как я выгляжу», — сказала собеседница.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной. Одни отметили, что вмешательства заметны, но выглядят удачно, другие признались, что узнают только голос, а третьи назвали лицо актрисы «странным». Среди комментариев звучали и такие: «Для 70+ просто роскошная женщина» и «Кажется, новой пластикой она исправила старую, сейчас выглядит лучше». При этом Веденеева не раз подчёркивала, что старается поддерживать форму благодаря здоровому сну и активному образу жизни, а в питании избегает жареного и сладкого. Кроме того, в интервью она открыто говорила, что делала блефаропластику и прибегала к инъекциям ботокса.