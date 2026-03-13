«Он был за естество»: Татьяна Веденеева ответила на критику своей новой внешности

13 марта 2026, 16:22

Новую внешность актрисы Татьяны Веденеевой раскритиковали в сети

Татьяна Веденеева. Фото: Кадр из сериала «Детектив на миллион-2» (2020)

72-летняя актриса Татьяна Веденеева недавно стала героиней интервью Яны Чуриковой. Во время разговора артистка порассуждала о женской красоте и отношении к внешности.





Фрагмент беседы Чурикова опубликовала на своей странице в запрещённой соцсети, после чего в комментариях разгорелся спор. Подписчики активно обсуждали обновлённый образ Веденеевой, а некоторые даже заподозрили её в неудачной пластике.



Заслуженная артистка России также вспомнила о первом браке с художником-реставратором Валерием Шапошниковым. По словам Веденеевой, тот был против косметики, однако она не видела в этом повода для конфликтов.





«Он был за естество <…> Я привыкла доверять профессионалам. Он лучше понимал, что с чем сочетать, какой цвет, форму. И уж, наверное, он со стороны лучше видит, как я выгляжу», — сказала собеседница.