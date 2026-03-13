«23 года моему счастью»: Елена Воробей показала особое фото дочери в ее день рождения

13 марта 2026, 17:13

Юмористка Елена Воробей показала особое фото дочери в ее день рождения

Елена Воробей (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Елена Воробей поделилась редким снимком дочери Софии Лебенбаум. Публикацию юмористка приурочила ко дню рождения наследницы.





София предпочитает непубличный образ жизни. Известно, что в августе 2024 года ей сделали остеотомию челюстей по медицинским показаниям — из‑за риска раннего инфаркта. Перед этим, в десять лет, у девушки диагностировали сколиоз, после чего она перенесла операцию на позвоночнике.





«С днём рождения, доченька! 23 года моему счастью», — написала Воробей.