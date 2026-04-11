Бен Аффлек передал Дженнифер Лопес долю в особняке за десятки миллионов долларов
Актёр Бен Аффлек передал своей бывшей супруге Дженнифер Лопес долю в элитном особняке стоимостью почти 61 миллион долларов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы, связанные с корректировкой соглашения о разделе имущества после развода.
Речь идёт о роскошной недвижимости, приобретённой в мае 2023 года за наличные средства. После покупки пара вложила значительные суммы в ремонт и обустройство дома. Однако уже с лета 2024 года они пытались продать объект: сначала выставили его за 68 миллионов долларов, затем снизили цену до 52 миллионов, но покупатель так и не нашёлся.
Сейчас Дженнифер Лопес продолжает проживать в этом доме, пока занимается ремонтом другой недвижимости. Некоторые связывают решение Аффлека с его недавней крупной сделкой: актёр продал свою компанию в сфере искусственного интеллекта за сотни миллионов долларов, что могло повлиять на его финансовые возможности и условия соглашения.
