Дима Билан рассказал о творческих экспериментах и поиске новых форм на сцене
Певец Дима Билан рассказал о своём подходе к концертным выступлениям и постоянном стремлении к экспериментам. Артист признался, что ему важно не повторяться и каждый раз искать новые способы самовыражения на сцене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Билана, он воспринимает каждое шоу как творческий вызов самому себе. Именно поэтому в его выступлениях появляются необычные постановочные решения, включая эффектные сценические элементы и полёты над сценой, которые особенно запомнились зрителям на прошлогодних концертах.
Артист отметил, что больше не планирует повторять уже использованные трюки, так как для него важно развиваться и удивлять прежде всего самого себя. Он подчеркнул, что творчество для него — это постоянный поиск и попытка «докопаться» до новых форм выражения музыки.
Также певец рассказал, что рассматривает возможность ухода в симфоническое направление. По его словам, он уже работает над соответствующей программой и не исключает, что в будущем этот жанр станет для него новым этапом в карьере.
