«Мне повезло с мужем»: Дайнеко призналась, что муж восхищается ей в любой физической форме
Певица Виктория Дайнеко поделилась, что в последнее время немного набрала вес, но относится к этому спокойно благодаря поддержке супруга. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка отметила, что, как и многие женщины, может переживать из-за цифр на весах, однако рядом с ней есть человек, который помогает ей сохранять уверенность в себе.
По словам Дайнеко, её муж, бизнесмен Беркели Овезов, положительно относится к её внешности в любом виде и часто делает комплименты, что помогает ей не зацикливаться на изменениях фигуры. Певица добавила, что пока не прибегает к диетам и не планирует серьёзно менять свой режим питания.
Также артистка рассказала о своей 10-летней дочери Елизавете, у которой начался непростой период взросления. Девочка активно экспериментирует с макияжем и самовыражением, однако певица старается мягко контролировать ситуацию, разрешая творчество дома, но ограничивая его в школе.
