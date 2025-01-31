Беременная блондинка: в Сеть попало свежее фото Лизы Боярской

Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Актриса Елизавета Боярская редко радует подписчиков новыми фотографиями, поэтому свежий кадр актрисы сразу же привлек внимание публики.
Боярская редко ходит по светским мероприятиям, не часто дает интервью, социальные сети ведет не активно, а все свободное время посвящает работе, семье и благотворительности.
Так, фото, опубликованное Боярской в ее соцсети сразу привлекло к себе внимание. На нем актриса предстала блондинкой на большом сроке беременности.
Однако оказалось, что это кадр со съемок и актриса не беременна, тем не менее некоторые подписчики все же порадовались положению Боярской.
У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.
Читайте также:
Увела чужого мужа и не умеет готовить: какая в реальной жизни Елизавета Боярская, ее отношения с отцом
Бросил актрису с ребёнком, встречается с женщиной постарше: чем новая избранница Павла Табакова возмутила общественность
«Ну антисекс»: Бородина честно высказалась о пластике Сердюкова
Так, фото, опубликованное Боярской в ее соцсети сразу привлекло к себе внимание. На нем актриса предстала блондинкой на большом сроке беременности.
Елизавета Боярская (Фото: соцсети)
Однако оказалось, что это кадр со съемок и актриса не беременна, тем не менее некоторые подписчики все же порадовались положению Боярской.
У актрисы Елизаветы Боярской непростые отношения с публикой. Она мила и доброжелательна, но не спешит открываться общественности. Она часто говорит о нежелании показывать людям себя настоящую, а если и делится чем-то личным, то ограничивается общими фразами и малозначительными фактами.
Читайте также:
Увела чужого мужа и не умеет готовить: какая в реальной жизни Елизавета Боярская, ее отношения с отцом
Бросил актрису с ребёнком, встречается с женщиной постарше: чем новая избранница Павла Табакова возмутила общественность
«Ну антисекс»: Бородина честно высказалась о пластике Сердюкова
Элина Позднякова