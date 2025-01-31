«Ну антисекс»: Бородина честно высказалась о пластике Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
Во время подготовки к свадьбе Ксения Бородина вместе с Николаем Сердюковым отправилась в Турцию на поиски идеального свадебного платья, однако позже стало известно, что во время поездки Николай посетил клинику по пересадке волос вместе с другом, где ему посоветовали провести процедуру, чтобы скорректировать слишком высокую линию роста волос.
Однако будущая жена не одобрила таких изменений и заявила, что Сердюкову пересадка волос не нужна.
Сама Бородина увеличивала себе грудь и меняла форму носа, однако говорит об этом не любит. Также эксперты считают, что телезвезда перенесла контурную пластику губ и сделала подтяжку в области висков.
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«Я не люблю, когда мужчины что-то в себе переделывают, честно могу сказать. Есть иногда острая необходимость, но мужики на пластических операциях, честно, для меня такое себе, ну антисекс», — поделилась с журналистами своим мнением Бородина на премьере турецкого фильма «Оставь это ветру».
Сама Бородина увеличивала себе грудь и меняла форму носа, однако говорит об этом не любит. Также эксперты считают, что телезвезда перенесла контурную пластику губ и сделала подтяжку в области висков.
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Элина Позднякова