Бросил актрису с ребёнком, встречается с женщиной постарше: чем новая избранница Павла Табакова возмутила общественность

Павел Табаков (Фото: соцсети)
В соцсетях активно обсуждают новую любовь актёра Павла Табакова – PR-менеджера Ксению Ермоленко. В декабре 2024 они впервые вышли вместе в свет.
«Тут не любовь к девушке, тут любовь к её папаше с его бизнесом. А любовь будет потом, к молодой. Повторит судьбу отца», — писали на просторах Интернета.Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Пример отца
Павел — сын актрисы Марины Зудиной и знаменитого Олега Табакова, актёра, педагога, основателя театра «Табакерка».
Когда-то роман его родителей стал одним из самых обсуждаемых в театральном обществе. Олег Павлович 10 лет встречался с тогда ещё его студенткой Мариной, будучи женатым человеком.
Они поженились в 1995 году, Зудиной на тот момент было 30 лет, Табакову — 60.
Олег Табаков с сыном Павлом (Фото: соцсети)
Дети от первого брака (Антон и Александра) долго не могли простить отца за этот роман и брак, и если старший сын в итоге помирился с артистом, то младшая дочь даже не пришла на его похороны в 2018 году.
«Родители не ладили давно. Часто скандалы возникали из-за ерунды, а закончиться могли чем угодно. Удавалось ли отцу скрывать свой обман? Мне было понятно, что происходит, думаю, матери — тоже. Да и Саша, вне всякого сомнения, догадывалась… Папа потом объяснял, что скрывал роман с Мариной исключительно из нежелания причинить нам боль. Он сам испытал это на себе, когда его отец, которого он очень любил, оставил мать. <…> но я не уверен, что воспоминания о тех переживаниях были главной причиной того, что он так долго не решался оставить нас. В каком-то интервью отец рассказал об эпизоде, который всё расставил по своим местам. Будто в очередной раз вернувшись со съёмок, уставший и раздражённый, он спросил нас с Сашей: «Что вас связывает со мной?» Мы вроде ушли от ответа, и тогда что-то в нём надорвалось», — рассказывал в интервью Антон Табаков.Первого августа 1995 году на свет появился Павел. Через несколько лет у старшего Табакова с Зудиной родилась дочь Мария.
Олег Табаков с женой Мариной Зудиной и сыном Павлом (Фото: соцсети
Новоиспечённый папа
Павел Табаков старался не афишировать свою личную жизнь. Однако, поклонникам актёра удалось выяснить, что год назад он стал отцом — родилась девочка Миа, её мама — актриса Софья Синицина, с которой у Павла был роман.
По слухам, Софья рассчитывала на то, что после рождения ребёнка получит в подарок квартиру. Табаков честно ответил, что у него нет недвижимости.
Отношения с Ксенией и скорая свадьба
После выхода в свет в адрес Ксении Ермоленко и Павла поступали не только положительные комментарии: пользователи Сети припомнили актёру историю с Синициной, мол, бросил её и своего ребёнка.
Также некоторые писали, что Ксения выглядит намного старше Табакова:
«Женщина выглядит сильно старше Павла. Как будто по матери выбирал. Всё-таки брюнетка с ним смотрелась бы лучше, молодая брюнетка, как Синицына, чисто внешне».
«Вот не знаю почему, не люблю я Павла... Ни внешне не нравится, ни по тому, как бросил девицу, что ему родила, да и актёр он так себе».
Павел Табаков и Ксения Ермоленко (Фото: соцсети)
Ксению и Павла сблизила работа несколько лет назад. Она действительно старше актёра, год её рождения — 1989.
Карьера Ермоленко связана с деятельностью Табакова — она его правая рука, поддерживает во всех начинаниях. Говорят, у них всё серьёзно, дело движется к свадьбе.
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