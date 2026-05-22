Беременная Ида Галич раскрыла дату свадьбы с Олегом Ледвичем

22 мая 2026, 16:52

Ида Галич объявила, что выходит замуж этим летом

Ида Галич сообщила, что уже этим летом выйдет замуж за своего возлюбленного Олега Ледвича. Радостной новостью звезда поделилась прямо со сцены премии RU.TV. Об этом сообщает Super.





Во время общения с Иосифом Пригожиным блогер отметила, что его супруге, певице Валерии, очень повезло прожить столько лет в счастливом браке. В ответ продюсер пошутил, что артистка нашла своё счастье только с третьей попытки. Тогда Ида Галич призналась, что сама совсем скоро снова станет женой.





«Уже этим летом я выхожу замуж, в этом плохого ничего нет, потому что любая женщина достойна счастья», — заявила блогер.