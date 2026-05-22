Беременная Ида Галич раскрыла дату свадьбы с Олегом Ледвичем

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич сообщила, что уже этим летом выйдет замуж за своего возлюбленного Олега Ледвича. Радостной новостью звезда поделилась прямо со сцены премии RU.TV. Об этом сообщает Super.



Во время общения с Иосифом Пригожиным блогер отметила, что его супруге, певице Валерии, очень повезло прожить столько лет в счастливом браке. В ответ продюсер пошутил, что артистка нашла своё счастье только с третьей попытки. Тогда Ида Галич призналась, что сама совсем скоро снова станет женой.

«Уже этим летом я выхожу замуж, в этом плохого ничего нет, потому что любая женщина достойна счастья», — заявила блогер.
Напомним, ранее Ида была замужем за Аланом Басиевым. В браке у пары родился сын, однако спустя несколько лет супруги расстались. О романе Галич с Олегом Ледвичем стало известно в конце 2023 года, а позже пара объявила о помолвке и беременности телеведущей.
Софья Метелева

