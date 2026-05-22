«Обман»: Максим Аверин сделал признание о работе с детьми в Щукинском училище

22 мая 2026, 16:33

Максим Аверин заявил, что работа с детьми в Щукинском училище забирает силы

Актёр Максим Аверин в ходе пресс-подхода перед спектаклем «Расправь крылья» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля заявил, что работать с детьми в Щукинском училище трудно.





В беседе с NEWS.ru артист назвал эту работу большой ответственностью. По словам Аверина, есть распространённое убеждение, будто общение с детьми придаёт сил.

«Это большой обман, что это придаёт сил. Это забирает силы, потому что большая ответственность. Их 30 человек, у каждого своя судьба, у каждого свой путь. [Нужно] помочь им на этом пути не испугаться, не упасть и не сломаться», — объяснил Максим Викторович.