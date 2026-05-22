«Риски для здоровья»: Цискаридзе рассказал, в какие приметы и суеверия верит

22 мая 2026, 15:35

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, в какие приметы и суеверия верит

Николай Цискаридзе (Фото: Telegram @tsiskaridzenews)

Многие артисты верят в приметы. Николай Цискаридзе признался, что тоже следует театральным суевериям, и утверждает, что в театре все очень суеверны.





В беседе с Общественной Службой Новостей Цискаридзе рассказал, что все артисты балета соблюдают абсолютно все негласные правила.

«Вы знаете, какой у нас народ суеверный? Каждый знает, с какой ноги нужно выйти на сцену, чтобы всё прошло гладко. Мы очень боимся встретить человека с пустым ведром. Если встретил такого — значит, можно считать, что ты провалишь выступление, упадёшь или расшибёшь себе колено. Все приметы связаны больше с рисками для здоровья», — подчеркнул артист балета.