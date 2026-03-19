Беременная Катерина Шпица посетила монастырь в Сергиевом Посаде
Беременная Катерина Шпица рассказала в соцсетях, что провела время с семьёй в поездке по Подмосковью.
Актриса вместе с супругом Русланом Пановым и 13-летним сыном Германом посетила Троице-Сергиева лавра — один из самых известных мужских монастырей в России, расположенный в Сергиевом Посаде.
Снимками из путешествия Шпица поделилась в соцсетях, отметив, что каникулы — отличная возможность для поездок и новых впечатлений.
Напомним, актриса ждёт ребёнка от Руслана Панова, за которого вышла замуж в 2021 году после нескольких лет отношений. Ранее супруг делился авторскими фотографиями Катерины, сделанными во время отдыха, на которых она позировала в художественных и атмосферных образах.
