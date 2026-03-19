У Леонида Агутина обнаружили недвижимость в США за 10 млн долларов
Журналисты изучили активы певца Леонида Агутина и выяснили, какая именно собственность числится за артистом в России и за океаном. Подробности об объектах недвижимости приводит Telegram-канал «Звездач».
В Москве Агутин имеет две квартиры. Их общая стоимость достигает 240 миллионов рублей. Помимо этого, в Подмосковье у него есть загородный дом, цена которого составляет около 60 миллионов рублей.
Основные активы музыканта сосредоточены в США. Там артист приобрёл два дома на побережье Атлантики. Кроме того, в его собственности находится ещё один объект — дом площадью 320 квадратных метров, который имеет собственный пирс. По информации источника, общая стоимость американской недвижимости Агутина приближается к 10 миллионам долларов.
Читайте также: