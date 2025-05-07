«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко

Прохор Шаляпин шокировал признанием, что стал отцом, хотя официально детей у него все еще нет. Певец, мечтающий о большой семье, поделился, что его биологический ребенок уже родился, но подробности хранит в тайне. О его откровениях в одной из программ сообщило издание «StarHit».