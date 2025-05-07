«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
Мария Порошина рассказала о том, чем занимается ее дочь Полина, которую она родила в 1996 году от Гоши Куценко. Об этом актриса сообщила журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, Полина нашла себя в педагогике.
Мария гордится, что ее наследница уже пять лет успешно преподает актерское мастерство в одном заведении. Недавно Полина также начала стажироваться и в Щукинском училище.
Напомним, с актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. В 1996 году у пары родилась дочь Полина.
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«Вот в моей Полине, несмотря на ее молодость, уже проявился педагогический дар. Она у меня прекрасный рассказчик, в компании умеет увлечь, объединить людей: берет в оборот даже тех, кто боится или стесняется. Благодаря ей люди азартно начинают что-то придумывать, раскрываются», — поделилась артистка.
Мария гордится, что ее наследница уже пять лет успешно преподает актерское мастерство в одном заведении. Недавно Полина также начала стажироваться и в Щукинском училище.
Напомним, с актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. В 1996 году у пары родилась дочь Полина.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова