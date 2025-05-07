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«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко

Актриса Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко
Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина рассказала о том, чем занимается ее дочь Полина, которую она родила в 1996 году от Гоши Куценко. Об этом актриса сообщила журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, Полина нашла себя в педагогике.

«Вот в моей Полине, несмотря на ее молодость, уже проявился педагогический дар. Она у меня прекрасный рассказчик, в компании умеет увлечь, объединить людей: берет в оборот даже тех, кто боится или стесняется. Благодаря ей люди азартно начинают что-то придумывать, раскрываются», — поделилась артистка.

Мария гордится, что ее наследница уже пять лет успешно преподает актерское мастерство в одном заведении. Недавно Полина также начала стажироваться и в Щукинском училище.

Напомним, с актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. В 1996 году у пары родилась дочь Полина.

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«Биологически я уже продолжился»: Прохор Шаляпин шокировал признанием в отцовстве и тайном сыне
Прохор Шаляпин признался, что биологически уже продолжился как отец
07 мая 2025, 07:43

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин шокировал признанием, что стал отцом, хотя официально детей у него все еще нет. Певец, мечтающий о большой семье, поделился, что его биологический ребенок уже родился, но подробности хранит в тайне. О его откровениях в одной из программ сообщило издание «StarHit».
41-летний Прохор любвеобилен. В его «кармане» хватает громких романов с красавицами разного возраста: он был в отношениях и с Ларисой Копенкиной, и с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и с Ольгой Сан, но ни с одной из дам любви на всю жизнь у него не сложилось. Однако теперь артист рассказал, что при этом все же имеет продолжателя рода.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — объяснил Шаляпин.
Певец мечтает о трех детях и крепкой семье, но пока не встретил подходящую спутницу и шутит, что, возможно, будет готов к нормальной семье лишь под 70 лет. Его сердце, по собственным словам, свободно, а главная цель — жить в удовольствие, избегая стрессов.

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @annakalash)

Шаляпин поддерживает дружбу с некоторыми экс-возлюбленными, включая Анну Калашникову, с которой даже записывает шутливые ролики, песни и поздравления.

Кстати, к апрелю 2025 года Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Девушка рассказала, что изначально разошлась с супругом из-за его коварных друзей.

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«Вешу как Дюймовочка»: Певица Семенович сравнила себя со сказочной героиней после похудения на 7 кг
Певица Анна Семенович назвала себя Дюймовочкой после похудения на 7 кг
07 мая 2025, 06:44

Анна Семенович (Фото: кадр видео Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович заявила, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
«Вешу как Дюймовочка. Я сбросила семь килограммов, но главное — стала отлично себя чувствовать», — поделилась она.
Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

В то же время певица призвала поклонников не заниматься самолечением и консультироваться с врачами перед приёмом любых средств.

Семенович не раз отмечала, что хочет быть подтянутой и стройной, поэтому начала серьезно заниматься спортом, много упражняться и правильно питаться. И да, есть определенные способы ускорить процесс, но ими нельзя увлекаться. Без здорового образа жизни любые «изменения» благодаря препаратам будут временными.

25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельность.

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«Не стал обиженкой, который раскидывается людьми»: Бывший Иды Галич раскрыл подробности общения с ее женихом
Бывший Иды Галич побывал на ее празднике и раскрыл детали общения с женихом Галич
07 мая 2025, 05:20

Стас Круглицкий и Ида Галич (Фото: Instagram* @stasprostoklass)

Бывший бойфренд Иды Галич блогер Стас Круглицкий рассказал изданию «The Voice» о теплых отношениях с телеведущей после их разрыва. Он поделился, как познакомился с ее женихом Олегом Ледвичем и почему решил не держать обид.
мая Ида Галич отметила 35-летие на светском мероприятии, где присутствовали ее нынешний возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, от которого она ждет ребенка, и Стас Круглицкий, также известный как «Стас просто класс». Помимо них на празднование пришло много звездных гостей: Клава Кока, Светлана Бондарчук, Дима Билан и другие.

Ида Галич и Клава Кока (Фото: Instagram* @galichida)

Стас подарил Иде букет и диффузор для дома, подчеркнув, что их связывает сугубо дружеское общение. Они поздравляют друг друга с праздниками и иногда обмениваются сообщениями в соцсетях, но не встречаются наедине, уважая границы ее новых отношений.

«Если мы где-то встречаемся случайно, то мы очень рады друг друга видеть. Конечно, поговорим, обнимемся, но не более того», — объяснил блогер.
Ида Галич празднует 35 лет (Фото: Instagram* @galichida)

Круглицкий лично знаком с Олегом Ледвичем и считает его адекватным человеком, с которым приятно разговаривать. При этом Стас не обсуждал с Олегом свое общение с Идой, так что не может сказать наверняка, все ли того устраивает и испытывает ли тот некоторую ревность.

«Но я просто не даю повода (для ревности). Нет такого, что мы с Идой как-то постоянно общаемся, как кореша, такого нет. И я понимаю, что так и не должно быть», — признался он.
Ида объявила о помолвке с Ледвичем 1 января 2025 года, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка. Возлюбленный телеведущей из состоятельной семьи — его отец руководит частной сетью городских катков в Москве. Сам Олег является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленных машин и оборудования.

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Instagram* @galichida)

После разрыва с Галич Стасу пришлось справляться с уязвленным эго, но он не винит Иду и считает, что обижаться было бы не по-мужски. Отсутствие предательств и измен в их отношениях стало ключевым фактором, позволившим сохранить легкое общение, включая дружбу с семьей Иды — ее сестрой, братом и родителями, которых Круглицкий очень уважает.

«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
«У меня все вопросы (по причине расставания) были только к себе, и соответственно я просто проработал это. Да, было, конечно, больно первое время. (...) Как-то так получилось, что мы забрали с собой только самое хорошее, всё плохое забыли, оставили в прошлом. И никто ни на кого не обижен сейчас, все счастливы. У Иды всё хорошо, у меня тоже», — закончил на позитивной ноте он.
Стас уверен, что лучше разойтись мирно, чем ссориться, и «раскидываться людьми». Если есть возможность, то стоит расходиться по-доброму, стараться поддерживать отношения, дружить.

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«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини

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«Нарциссический кризис»: Психолог объяснил, почему актриса Васильева ушла в монахини
Психолог Самбурский рассказал о нарциссическом кризисе Васильевой с уходом в монастырь
07 мая 2025, 04:17

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Решение народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой уйти в монастырь могло быть продиктовано нарциссическим кризисом. Психолог Станислав Самбурский сделал такой вывод в беседе со «Страстями», попутно объяснив свою позицию.
Он предположил, что актриса, переосмысливая свою жизнь, отказалась от публичной профессии, которая негативно влияла на ее душевное состояние.

«Артисты учатся проживать чужую жизнь, носить чужую боль, смеяться, когда надо режиссёру. Многие актёры в какой-то момент сталкиваются с вопросом: «А где в этой жизни я настоящий?». Это переживание особенно остро в зрелом возрасте, когда сцена уже не греет, а утомляет», — указал Самбурский.
Екатерина Васильева (Фото: кадры из фильма «Бумбараш»)

Специалист объяснил, что актёры часто сталкиваются с внутренними конфликтами, вынужденно проживая чужие эмоции и скрывая собственную идентичность. Со временем признание поклонников теряет ценность, поскольку они часто восхищаются образом, а не самим артистом как личностью. За маской ролей возникает экзистенциальная пустота — именно такое состояние можно назвать нарциссическим кризисом.

Наибольший шанс столкнуться с такой проблемой имеют звезды с «основным» сценическим образом, маску которого они стараются не снимать.

«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
«Первая встреча с отцом. Говорит, я родился по залету»: Александр Ревва раскрыл правду о тяжелом прошлом и боли юности
«Можно посмотреть на Александра Ревву и Артура Пирожкова: граница между артистом и персонажем стерлась. Если публика отвернётся от маски, велик риск, что сам Ревва не поймёт, кто он без неё, и кризис будет сильнее, чем у Васильевой», — объяснил специалист.
Уход Васильевой в монастырь стоит рассматривать не как бегство, а как попытку обрести новый смысл за пределами сцены, подчеркнул психолог.

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Поселившаяся в монастыре Екатерина Васильева не хочет возвращаться к прежней жизни
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«За счет чего живет? Под чьим влиянием?»: В ГД потребуют результаты проверки Урганта как иноагента
Депутат Новичков попросит у Минюста РФ результаты проверки Урганта как иноагента
07 мая 2025, 02:33

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») намерен запросить у Минюста РФ результаты проверки телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного агента. Об этом он сообщил РИА Новости, напомнив, что ведомство уже начало соответствующую проверку.
Ранее Минюст ответил на запрос Новичкова, подтвердив, что деятельность Урганта анализируется на предмет соответствия закону об иноагентах. Депутат отметил, что для полноценной проверки требуется больше времени (пока прошёл лишь месяц), но он продолжит контролировать процесс.

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — объявил он.

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

По мнению депутата, Ургант как публичная фигура обязан чётко обозначить свою позицию в условиях СВО, а не «ждать, когда всё закончится». Новичков подчеркнул, что симпатизирует творчеству ведущего, однако считает недопустимым умалчивание гражданской позиции. Он также задался вопросом об источниках дохода Урганта.

Связь с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино: Кириллу Полухину 56 лет, как живет актер
Связь с Пригожиным, дружба с Ургантом и поздняя карьера в кино: Кириллу Полухину 56 лет, как живет актер
«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?», — поделился рассуждениями Новичков.
Ранее, 19 апреля, Вика Цыганова отреагировала новость о том, что Иван Ургант, по слухам покинувший Россию, отпраздновал день рождения в Израиле. Певица возмутилась, что шоумен до сих пор не признан иноагентом, и потребовала исправить это. В свой праздник Ургант давал концерт в Хайфе и исполнил песню Раймонда Паулса «Миллион алых роз», посвятив её Алле Пугачёвой.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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