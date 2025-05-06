Не платит гонорары авторам хитов: на мужа Надежды Кадышевой подали в суд

Александр Костюк и Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Сергей Величинский)
На супруга певицы Надежды Кадышевой Александра Костюка подали в суд. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».
Согласно информации канала, с Костюка требуют 180 тыс рублей. Истец обратился в суд из-за того, что не получал от мужа знаменитой певицы гонорары за хиты, которые были написаны для ансамбля «Золотое кольцо».
Слова композиции «Веночек» для Кадышевой написал Евгений Муравьев. Он же является автором песен «Широка река», «Речной трамвайчик» и других.
Ранее сообщалось, что обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Слова композиции «Веночек» для Кадышевой написал Евгений Муравьев. Он же является автором песен «Широка река», «Речной трамвайчик» и других.
Ранее сообщалось, что обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова