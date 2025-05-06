«Строится уже 17 лет»: актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)
Мария Порошина до сих пор не завершила ремонт в доме, начатый 17 лет назад. Об этом актриса рассказала журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, основные работы давно завершены, однако в доме до сих пор местами нет штор или необходимых предметов мебели.
Стоит отметить, что артистка присматривает интересный декор для своего жилья и во время гастролей.
Читайте также:
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет
Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем
*Запрещен в РФ
«Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры или мебели. Но самое главное, что туда уже можно приезжать и жить — и летом, и зимой. А декор потихонечку соберется», — добавила Мария.
Стоит отметить, что артистка присматривает интересный декор для своего жилья и во время гастролей.
Читайте также:
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
«Иногда ставит меня в тупик»: Мария Порошина рассказала о младшем сыне, отца которого скрывает более 5 лет
Тайна отцовства пятого ребенка Марии Порошиной: отцом стал Ярослав Бойко или всему виной кулуарный роман с иностранцем
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова