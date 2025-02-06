«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)
Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.
Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)
Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.
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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.
Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)
Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.
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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Александр Бойцов