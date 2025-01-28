Экс-«блестящая» Ольга Орлова рассказала о болезни дочери и своем недуге

Ольга Орлова с дочерью (Фото: соцсети)
Певица Ольга Орлова вернулась из отпуска на Мальдивах, где проводила время с мужем дочерью Анной. На обратном пути, прямо в самолёте, у малышки вдруг резко подскочила температура.
То ли родители были слишком увлечены друг другом, то ли няня недосмотрела, но ребёнок заболел. Сейчас ведущая проекта «Дом-2» полностью сосредоточена на здоровье дочери.
Также экс-солистка «Блестящих» призналась, что и у неё самой есть проблемы со здоровьем. Уже около года у звезды немеют руки и периодически появляются сильные боли. Однако врач пока не могут поставить верный диагноз. Многочисленные обследования показывают противоречивые результаты.
Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года от бизнесмена Валерия. У неё также есть взрослый сын Артём от первого мужа Александра Карманова. Известной певица стала в составе группы «Блестящие», где выступала вместе с Жанной Фриске и Кристиной Новиковой.
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«Анюта вируснулась по пути домой. В полёте уже поднялась температура, начался кашель. Так что неделю полечимся дома», — написала Ольга в своём блоге.
Также экс-солистка «Блестящих» призналась, что и у неё самой есть проблемы со здоровьем. Уже около года у звезды немеют руки и периодически появляются сильные боли. Однако врач пока не могут поставить верный диагноз. Многочисленные обследования показывают противоречивые результаты.
Ольга Орлова родила дочь в феврале 2023 года от бизнесмена Валерия. У неё также есть взрослый сын Артём от первого мужа Александра Карманова. Известной певица стала в составе группы «Блестящие», где выступала вместе с Жанной Фриске и Кристиной Новиковой.
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Александр Бойцов