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«Искала драйв»: Орлова о мужчинах в своей жизни

Ольга Орлова искала в отношениях с мужчинами драйв, а не деньги
Ольга Орлова (Фото: соцсети)

Ольга Орлова (Фото: соцсети)

Актриса Ольга Орлова никогда не искала денег в отношениях с противоположным полом. Своими предпочтениями знаменитость поделилась в социальных сетях.
«Поверьте, я никогда не искала денег, я искала драйв, игру мозга, бабочек в животе, и, как следствие, любовь», — пояснила женщина.
Орлова подчеркнула, что у мужчин в ее жизни был совершенно разный достаток. По ее словам, каждый человек привык к своему определенному уровню жизни.



«Вопрос не в том, что я меркантильная (…), а в том, что ни один адекватный здравомыслящий мужчина не позволит себе быть в отношениях, которые будут его угнетать», — добавила Орлова.
Перед этим стало известно, чем удивила подписчиков телеведущая Ольга Бузова. Каким было это удивление, читайте в нашем материале.

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