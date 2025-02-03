«Искала драйв»: Орлова о мужчинах в своей жизни

Ольга Орлова (Фото: соцсети)
Актриса Ольга Орлова никогда не искала денег в отношениях с противоположным полом. Своими предпочтениями знаменитость поделилась в социальных сетях.
«Поверьте, я никогда не искала денег, я искала драйв, игру мозга, бабочек в животе, и, как следствие, любовь», — пояснила женщина.Орлова подчеркнула, что у мужчин в ее жизни был совершенно разный достаток. По ее словам, каждый человек привык к своему определенному уровню жизни.
«Вопрос не в том, что я меркантильная (…), а в том, что ни один адекватный здравомыслящий мужчина не позволит себе быть в отношениях, которые будут его угнетать», — добавила Орлова.Перед этим стало известно, чем удивила подписчиков телеведущая Ольга Бузова. Каким было это удивление, читайте в нашем материале.
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