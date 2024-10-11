«Без кусочка конца»: как Слепаков* угодил в скандал с SHAMANом и зачем «каждый месяц проверяет простату»

Российская актриса Яна Троянова*, знаменитая по роли в сериале «Ольга», привлекла внимание публики своими противоречивыми заявлениями. После эмиграции из России она сделала ряд громких публичных комментариев на различные темы, которые быстро стали предметом обсуждения в СМИ. О том, какие из ее высказываний вызвали больше всего обсуждений и куда пропала актриса расскажет «Радио 1».