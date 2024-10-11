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«Без кусочка конца»: как Слепаков* угодил в скандал с SHAMANом и зачем «каждый месяц проверяет простату»

11 октября 2024, 16:17
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Покинувший Россию после начала СВО комик Семен Слепаков* угодил в скандал. В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте в Ашдоде, на котором бывший резидент Comedy Club спародировал SHAMANа, исполнив песню «Нерусский». Израильская публика восприняла шутку неоднозначно, обвинив артиста в оскорблении еврейских традиций. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Семен Слепаков* спародировал SHAMANа


Во время выступления в израильском городе Ашдод Семен Слепаков* в надежде оскорбить Ярослава Дронова (SHAMAN) навлек на себя негодование местной публики.



«Он поет патриотические песни. Я подумал, что в Израиле эта ниша еще не занята. Если есть в России певец SHAMAN, который поет песню «Я — русский», то в Израиле может быть певец Шимон, который будет петь песню «Нерусский», — анонсировал свой перформанс комик.

В песне со сцены Слепаков* спел про то, что каждый месяц «проверяет простату свою, потому что нерусский, неважна кровь отца». Далее Слепаков* прошелся и по израильской традиции, связанной с обрезанием.
«Нерусский – без кусочка конца. Нерусский – мне не повезло. Нерусский – я всемирное зло», – спел артист.

Завершился экспромт строчкой, что он навсегда останется в Израиле.

Однако вместо ожидаемой поддержки израильтян Слепаков* получил шквал гневных комментариев. Зрители сочли, что Слепаков* вместо оскорбления Дронова глумится над их происхождением.
«Гнать взашей к чертовой матери», «Высмеивай свои традиции, если у тебя они есть», «Он приехал в нашу страну и еще над нами смеется», – возмутились местные жители.
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Провокации Слепакова*


Провокация Слепакова* в адрес Дронова не стала первой: в ноябре 2023 года юморист уже пытался исполнить эту же песню. Тогда активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на его слова. Общественники выразили мнение, что Слепаков*, покинувший Россию, распространяет антироссийские и оскорбительные высказывания, за что должен понести ответственность.

Как живет Слепаков* в Израиле

В последнее время дела Слепакова* в Израиле идут плохо: комик давно перестал создавать оригинальные песни и теперь зарабатывает на перепевках чужих хитов.

По информации СМИ, некоторое время Слепаков* действительно мог позволить себе жить за счет жены. На одной из светских вечеринок он встретил Карину, дочь влиятельного бизнесмена. Говорили, что отец Карины не был в восторге от ее выбора, но не стал вмешиваться. Окружающим жена Слепакова* казалась довольно хорошей партией для комика.

«Карина произвела на меня впечатление скромной девушки, которая искренне любит Сеню. Жаль, что у них не сложилось», — заявляла юмориста Елена Борщева.

Брак Слепакова* с Екатериной продлился восемь лет, но детей у них так и не появилось.

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* — внесен в реестр иностранных агентов в России
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Рэпера Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
Канье Уэста обвинили в незаконной слежке за Ким Кардашьян и Бьянкой Цензори
11 октября 2024, 13:35

Фото: iStock/artoleshko

Экс-сотрудник Канье Уэста подал в суд на рэпера, обвинив его в незаконной слежке за бывшей женой Ким Кардашьян и нынешней супругой Бьянкой Цензори. Об этом сообщает Variety.
Мужчина по имени Джон Доу заявил, что Уэст якобы поручил ему нанять частных детективов, чтобы следить за Цензори, пока она навещала близких в Австралии. В иске утверждается, что Доу также должен был следить за семьей Кардашьян на предмет «торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации».

По словам мужчины, музыкант принял его на работу в 2022 году и вскоре повысил до должности «директора разведки». Примечательно, что одной из обязанностей Доу был поиск потерянных Уэстом вещей или машин. Мужчина подчеркнул, что опыт работы на известного американского исполнителя повлиял на его психическое здоровье.

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«Изнасилованная баба»: как живет и в чем раскаивается называвшая россиян собаками Яна Троянова*
11 октября 2024, 13:29

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса Яна Троянова*, знаменитая по роли в сериале «Ольга», привлекла внимание публики своими противоречивыми заявлениями. После эмиграции из России она сделала ряд громких публичных комментариев на различные темы, которые быстро стали предметом обсуждения в СМИ. О том, какие из ее высказываний вызвали больше всего обсуждений и куда пропала актриса расскажет «Радио 1».
Основной темой всех высказываний знаменитости стала ее антироссийская позиция: в разных интервью она делала все более странные и резонансные заявления.

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — сказала Троянова*.
С тех пор прошло время и звезда неожиданно исчезла из общественной жизни. Она перестала давать интервью, практически не ведет активную жизнь в социальных сетях и выбрала максимально уединенный образ жизни.

Политическая позиция Яны Трояновой*

Знаменитость начала открыто выражать свои оппозиционные взгляды еще в 2020 году, а в сентябре 2021 года актриса решила уехать в Грузию, желая «покончить с политикой».

В связи с политическими взглядами Трояновой* количество предложений о работе значительно сократилось, однако после короткого перерыва в социальных сетях с актрисой связались продюсеры сериала «Ольга» и предложили ей участие в пятом сезоне.

Звезда согласилась, но продюсерам «Ольги» пришлось донести до Трояновой*, что она должна вести себя сдержанно, иначе потеряет все привилегии.

«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — рассказала Яна*.

К октябрю 2022 года терпение актрисы подошло к концу. Она продала свою квартиру в России и переехала во Францию.

По словам Трояновой*, у нее не возникло никаких трудностей при отъезде из страны, хотя она изначально беспокоилась о возможных проблемах.

«Для меня были какие-то, я бы сказала, привилегии. Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — поделилась в интервью Троянова*.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Проблемы за пределами России

Радость Трояновой* после отъезда из России оказалась недолгой. В Париже и Каннах к малоизвестной актрисе никто не проявлял интереса, а деньги от продажи ее недвижимости в Москве стали быстро заканчиваться.

Одним из главных способов подработки для Трояновой* стали скандальные интервью: она активно раздавала комментарии для европейских СМИ и выступала в прямых эфирах, критикуя своих соотечественников.

Знаменитость верила, что вскоре станет известна местной аудитории и начнет активно пробиваться на европейский кинорынок.

При этом Троянова* пошла на крайние меры — в интервью с европейской прессой она, к примеру, сделала шокирующее предложение убивать русских детей. Каждый день высказывания становились всё более громкими и оскорбительными.

«Моя Родина меня предала. Я чувствовала себя обездоленной, потому что оказалась меньшинством», — сказала актриса.
В своих прямых эфирах она открыто призывала к насилию, выражала ненависть к российским детям и радовалась смертям бойцов ВС РФ и призывала зрителей оказывать материальную поддержку ВСУ. Во время интервью на латвийском YouTube-канале Троянова* сравнила своих соотечественников с собаками.

«Русские – злые собаки, трусы и алкаши. Россия – изнасилованная баба. По ним по всем плачет Гаагский трибунал. Там люди живут в настолько подчиненном положении, что им уже ничего не поможет», — высказалась Троянова*.


Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Яна Троянова* и алкоголь

Яна* вышла замуж за мужчину, который страдал от алкогольной зависимости. Их сын Николай перенял эту привычку от отца и вплоть до своей смерти также злоупотреблял алкоголем.

После его кончины и сама Троянова* начала пить. Она обвиняла себя в самоубийстве сына и признавалась, что не любила его и не хотела рожать.

«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось «залетела», — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — откровенно призналась актриса в одном из интервью.
После случившегося актрису всё больше затягивало в алкогольную зависимость. Она перестала обращать внимание на моральные принципы, работу и возможные риски, связанные с употреблением алкоголя.

«Я могла выпить за ночь 12 бутылок вина. Белого. Это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку», — рассказала Троянова*.

В состоянии алкогольного опьянения Яна* теряла контроль над собой. Она видела во всех окружающих предателей, которые не хотели быть рядом с ней.

В пьяном угаре звезда ссорилась не только со своим возлюбленным, но и со всеми друзьями, которые уже сильно устали от выходок актрисы.

* — внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ

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Сигал написал Путину письмо с готовностью «умереть рядом со своим президентом»
Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию на СВО
11 октября 2024, 06:49

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский актер и спецпредставитель российского МИД Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».
Об этом Сигал заявил в своем документальном фильме «Во имя справедливости», посвященном российско-украинскому конфликту. Сигал сообщил, что узнал о начале СВО, когда находился на Ближнем Востоке, и незамедлительно отправил письмо Путину. Актер выразил уверенность в том, что Россия одержит победу, описав происходящее как «войну между добром и злом», и подчеркнул свою готовность поддерживать Россию.

Сигал также добавил, что его предки были из России, и что он «считает себя русским». Фильм Сигала был снят летом 2022 года и включает кадры из Мариуполя, в том числе с разрушенной «Азовстали». Сигал лично посещал зону боевых действий и общался с российскими военными.

В аннотации к фильму говорится, что он стремился показать «правду» о происходящем, отвергая западную версию конфликта. В мае 2024 года Сигал был среди почетных гостей на инаугурации Путина и получил орден Дружбы за вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества.

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#россия
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Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск
ТАСС: Лазареву* объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма
11 октября 2024, 06:33

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева* объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, Следственный комитет России также требует заочного ареста экс-телеведущей Лазаревой*.

Согласно материалам дела, Татьяна Лазарева* уже продолжительное время проживает за границей. Уголовное преследование было начато после того, как телеведущая в своих социальных сетях выразила радость по поводу атак украинских беспилотников на российские города.

После этих слов против нее было возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ — «Оправдание терроризма с использованием Интернета». В июле Замоскворецкий суд Москвы вынес решение, согласно которому заочно арестовал Лазареву*. Сейчас она объявлена в международный розыск и ей грозит до семи лет лишения свободы.

* Признана иноагентом в РФ

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«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты

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#суд
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#следственный комитет
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«Пришлось прощаться»: почему дочь Муцениеце ушла в новую семью Прилучного и кто настроил детей против Агаты
10 октября 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Актриса Агата Муцениеце и ее экс-супруг Павел Прилучный уже долгое время выясняют отношения в судах из-за алиментов и дележки детей. Накануне стало известно, что Муцениеце отдала Прилучному дочь. Информацию подтверждает ролик, опубликованный в личном блоге новой жены артиста Зепюр Брутян.
О том, почему от Муцениеце ушли дети, как их настраивает Прилучный и чем может обернуться скандальное разбирательство — в материале «Радио 1».

Жизнь без детей в обмен на деньги: Муцениеце потребовала у Прилучного миллионные алименты


Между экс-супругами с момента развода не утихают скандалы. В последнее время они постоянно судятся из-за алиментов на детей и опеку над ними.

Первое время после развода Прилучный выплачивал по 50 тысяч рублей в месяц на Мию и Тимофея, однако эта сумма не устроила Муцениеце. Только за обучение своих детей актриса платит почти 2 миллиона рублей ежегодно. В 2023-м она подала иск с просьбой увеличить алименты. Весной суд удовлетворил это требование, но теперь Павел пытается не только оспорить это решение, но и забрать детей себе.

Еще недавно Муцениеце заявляла, что будет идти до конца и добьется желаемого, а теперь жалеет о том, что вообще начала этот процесс.

Прилучный и Брутян настраивают детей против Муцениеце

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Агата очень переживает, что бывший муж и его новая супруга настраивают детей против нее. Долгое время она старалась держать Тимофея и Мию возле себя, однако была вынуждена на некоторое время уехать и отвезти к Прилучному и Брутян младшую дочь.

По словам Муцениеце, многие предупреждали ее не отдавать Мию отцу, но она отказывается верить в возможные риски.

«Я отправила Мию на каникулы к отцу и брату, потому что я человек!» — написала актриса в соцсетях.

Брутян же всеми силами пытается показать аудитории, что девочке в новой семье хорошо. Она опубликовала видео, где Мия играет с младшим братом Микаэлем, сыном Зепюр и Павла. В это время старший сын Прилучного Тимофей на заднем плане готовится к обеду.

Мия очень тепло принимает недавно родившегося члена семьи. Девочка ладит с малышом, старается играть с ним и веселить.

«Ушел сын, а теперь потеряла и дочь»: почему Агате Муцениеце пришлось попрощаться с дочерью


Все же переживания Муцениеце не случайны. Летом этого года Тимофей решил жить с папой и его новой семьей. А спустя некоторое время перестал общаться с матерью. и просит оставить его в покое. Звезда российского шоу-бизнеса считает, что всему виной негативный настрой Прилучного к ней, который подхватил мальчик.

«Мия безумно скучает по брату и, конечно, папе! Тима почти с нами не общается» — заявила Муцениеце.

Именно поэтому артистка так обеспокоена тем, что после своей поездки и того, как Мия поживет у отца, она также может потерять с ней связь.

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SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга обещанные средства
10 октября 2024, 17:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

SHAMAN так и не перечислил в бюджет Оренбурга деньги из полученного гонорара в 16 млн рублей. Депутат Госдумы Нина Останина, которая изначально была против выделения бюджетных средств на концерт артиста в пострадавшем от паводка регионе, напомнила, что певец обещал частично вернуть полученные деньги. Об этом пишет URA.RU.
«У меня пока нет информации о том, что средства не вернулись в бюджет, но если этого не случилось, я направляю обращение главе города с вопросом, перечислили ли эти деньги. Моя последняя информация о том, что SHAMAN согласился частично направить средства после того, как с ним лично поговорил губернатор», — пояснила депутат.

По ее словам, ситуация с выделением 16 млн рублей из бюджета города была изначально неприемлемой. Она отметила, что эти деньги забрали у людей, которые пострадали от паводка.

Депутат напомнила, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, прежде чем устраивать концерт SHAMAN за 15 млн бюджетных рублей сначала провел опрос, где жители высказались против выделения средств и приглашения SHAMANа. Концерт тогда не состоялся.

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Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям
SHOT: Пугачева хочет вывезти из своего замка в России антиквариат на $20 млн
10 октября 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/ Вадим Жернов

Известная российская певица Алла Пугачева хочет вывезти из своего замка в деревне Грязь антиквариат, стоимость которого может составлять 20 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что среди старинных произведений искусства также имеются картины современников Рембрандта и Да Винчи. Согласно информации канала, во время одного из визитов примадонны в Россию в 2023 году ее представители сделали опись дорогостоящего имущества.

В коллекции Пугачевой есть скульптуры и картины XVI–XIX веков, а также французская люстра XIX века и ваза для фруктов XIX века. Уточняется, что антикварное имущество собрали в груз, который оформили на мужа певицы Максима Галкина*, и должны были отправить из Шереметьево. Но отправка вещей не состоялась по причине несоответствия с документами.

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Тело находилось в спальне: дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп сына-самоубийцы, подробности
09 октября 2024, 17:42

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Дочка короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари не могла попрощаться со своим покойным сыном Бенджамином на протяжении двух месяцев. Всё это время тело Бенджамина находилось в гостевой спальне её дома. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Внук Элвиса Пресли покончил с собой


Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кеуг ушёл из жизни, покончив с собой. На момент смерти музыканту было 27 лет.

Кеуг боролся с депрессией, которая усугублялась зависимостью от алкоголя и наркотиков. Несмотря на подписанный контракт со звукозаписывающей компанией, Бенджамин так и не выпустил ни одного альбома за 11 лет своей карьеры.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Лиза Мари Пресли была глубоко потрясена смертью своего сына. Она настолько тяжело переживала эту утрату, что решила не отдавать тело наследника для захоронения сразу после его кончины и хранила его в своём доме на протяжении двух месяцев. Это стало известно из мемуаров Лизы Мари Пресли, которые она не успела опубликовать самостоятельно из-за своей смерти в 2023 году. Однако книга вышла в свет благодаря её дочери Райли.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца… В комнате поддерживалась температура 55 градусов по Фаренгейту (12 градусов по Цельсию), чтобы сохранить тело Бенджамина. Я так привыкла к нему, заботилась о нем и держала его там», — писала Лиза Мари.
Однако была ещё одна причина, по которой она не смогла сразу похоронить сына: она не могла решить, где это сделать — на Гавайях или в Грейсленде, поместье в Мемфисе, где был похоронен его дед Элвис.

Кроме этого, в свой книги она писала, что произошедшее настолько ранило её, что ей пришлось заставить себя «бороться» и жить ради оставшихся детей Райли и близнецов Харпер и Финли Локвуд.

Фото: социальные сети Лизы Мари Пресли

Пресли и её дочь Райли решили увековечить память Бенджамина, сделав татуировки с его инициалами. На ключице у него было написано имя сестры, а на руке — имя матери.

Когда к Лизе Мари пришёл мастер, чтобы нанести татуировки, она не смогла объяснить ему, каким шрифтом нужно выполнить надпись. Татуировщик спросил, есть ли фотографии татуировок, чтобы он мог скопировать их. Лиза Мари ответила, что фотографий нет, но она может показать ему татуировки вживую.

27-летний Бенджамин Кеуг был похоронен рядом со своим дедушкой Элвисом Пресли в Грейсленде. Позже там похоронили и Лизу Мари.

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#социальные сети
#память
#книга
#музыкант
#певец
#статьи
#звёзды
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«Смотрится стрёмно»: блогера Лерчек уличили в романе с женатым рэпером, что известно
Звезда «Дома-2» Ермакова рассказала о романе Лерчек и Натана
09 октября 2024, 17:31

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

У блогера Лерчек и рэпера Натана был неожиданный роман, на который указывают зрители шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Ситуацию прокомментировала звезда «Дома-2» Надежда Ермакова в беседе с Teleprogramma.org.

Роман блогера Лерчек с Натаном


В последней серии «Звезды в джунглях» зрители увидели, что между Лерчек и Натаном загорелась искра. Версия о романе подтвердилась, когда в программе «Утро на ТНТ» блогер призналась, что очень жалеет о вспыхнувшей интриге. Валерия Чекалина (настоящее имя) заявила, что не знала о наличии супруги у Натана.

По её словам, на проекте мужчина вёл себя как неженатый, а о его жене Лерчек якобы узнала из новостей.

Однако Ермакова не желает признавать это заявление. Она убеждена, что Лерчек сразу обо всём знала, а сейчас просто пытается обелить свою репутацию.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда «Дома-2» отметила, что статус любовницы всегда осуждался, однако вопросы возникают и к мужчине, который допустил это.

Также она подчеркнула, что Чекалина за последнее время многое пережила: проблемы с налоговой, домашние аресты, развод с супругом Артёмом, изоляция от общества. Вероятно, ситуация с Натаном была попыткой самоутвердиться, ей хотелось казаться привлекательной для мужчин. А рэпер, в свою очередь, подыгрывал ей и как-будто давал шанс.

При этом Ермакова заявила, что романам с женатыми мужчинами нет оправдания, а вся эта ситуация «смотрится стрёмно». К тому же, можно было бы найти какие-то объяснения, если бы между Лерчек и Натаном была настоящая любовь, однако здесь речь идёт лишь о «шашнях с женатиком».

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#зрители
#развод
#звёзды
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