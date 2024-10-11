«Без кусочка конца»: как Слепаков* угодил в скандал с SHAMANом и зачем «каждый месяц проверяет простату»

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Покинувший Россию после начала СВО комик Семен Слепаков* угодил в скандал. В соцсетях завирусилось видео, снятое на концерте в Ашдоде, на котором бывший резидент Comedy Club спародировал SHAMANа, исполнив песню «Нерусский». Израильская публика восприняла шутку неоднозначно, обвинив артиста в оскорблении еврейских традиций. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Семен Слепаков* спародировал SHAMANа
Во время выступления в израильском городе Ашдод Семен Слепаков* в надежде оскорбить Ярослава Дронова (SHAMAN) навлек на себя негодование местной публики.
«Он поет патриотические песни. Я подумал, что в Израиле эта ниша еще не занята. Если есть в России певец SHAMAN, который поет песню «Я — русский», то в Израиле может быть певец Шимон, который будет петь песню «Нерусский», — анонсировал свой перформанс комик.
В песне со сцены Слепаков* спел про то, что каждый месяц «проверяет простату свою, потому что нерусский, неважна кровь отца». Далее Слепаков* прошелся и по израильской традиции, связанной с обрезанием.
«Нерусский – без кусочка конца. Нерусский – мне не повезло. Нерусский – я всемирное зло», – спел артист.
Завершился экспромт строчкой, что он навсегда останется в Израиле.
Однако вместо ожидаемой поддержки израильтян Слепаков* получил шквал гневных комментариев. Зрители сочли, что Слепаков* вместо оскорбления Дронова глумится над их происхождением.
«Гнать взашей к чертовой матери», «Высмеивай свои традиции, если у тебя они есть», «Он приехал в нашу страну и еще над нами смеется», – возмутились местные жители.
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Провокации Слепакова*
Провокация Слепакова* в адрес Дронова не стала первой: в ноябре 2023 года юморист уже пытался исполнить эту же песню. Тогда активисты движения «Ветераны России» обратили внимание на его слова. Общественники выразили мнение, что Слепаков*, покинувший Россию, распространяет антироссийские и оскорбительные высказывания, за что должен понести ответственность.
Как живет Слепаков* в Израиле
В последнее время дела Слепакова* в Израиле идут плохо: комик давно перестал создавать оригинальные песни и теперь зарабатывает на перепевках чужих хитов.
По информации СМИ, некоторое время Слепаков* действительно мог позволить себе жить за счет жены. На одной из светских вечеринок он встретил Карину, дочь влиятельного бизнесмена. Говорили, что отец Карины не был в восторге от ее выбора, но не стал вмешиваться. Окружающим жена Слепакова* казалась довольно хорошей партией для комика.
«Карина произвела на меня впечатление скромной девушки, которая искренне любит Сеню. Жаль, что у них не сложилось», — заявляла юмориста Елена Борщева.
Брак Слепакова* с Екатериной продлился восемь лет, но детей у них так и не появилось.
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