Shot: Комик Семен Слепаков решил ликвидировать свой бизнес в России

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Комик и актер Семен Слепаков* подал заявку на ликвидацию своего ИП в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее Минюст РФ внес Слепакова в перечень иноагентов по причине осуждения проводимой спецоперации, а также негативных высказываний в адрес руководства страны.
В настоящее время комик проживает за границей. Во вторник 26 марта стало известно, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, с помощью которого он получал доход по рекламе и другим контрактам.
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* Признан в РФ иностранным агентом
«Слепаков формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении власти и граждан РФ», — отмечалось в материалах дела.
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* Признан в РФ иностранным агентом
Мария Федоровцева