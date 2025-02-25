«Безумие»: Марк Эйдельштейн прокомментировал свой конфуз с Юрой Борисовым на церемонии SAG Awards

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)
Марк Эйдельштейн прокомментировал вирусное видео с Юрой Борисовым и Майки Мэдисон с церемонии SAG Awards.
Звёзды фильма «Анора» режиссера Шона Бейкера оказались в центре внимания на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США, которая прошла в ночь на 24 февраля в Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе. Борисов и Эйдельштейн вышли на сцену в компании коллеги по проекту Майки Мэдисон.
Актёры читали текст с суфлёра. Первой начала Майки, а когда слово было передано Юре Борисову, он запнулся. «Еа», – сказал он и замолчал. Зал разразился смехом. «Еа», – повторил Юра с улыбкой. «Ты сказала хулиганы?» – обратился он к Майки. «Крутые ребята», – быстро исправилась Мэдисон. «Ну ок» – согласился Борисов.
В неловком положении оказался и Марк. Он правильно зачитал свою речь, но в конце произнёс имя Майки, хотя на суфлёре оно означало, что дальше идут её слова. Актриса заразительно рассмеялась, а Эйдельштейн растерялся. Однако он быстро нашёл выход из положения, сделав галантный жест, словно передавая слово коллеге. Это вновь вызвало бурную реакцию в зале.
23-летний уроженец Нижнего Новгорода признался, что сильно переволновался, поскольку в зале сидели сотни голливудских звёзд.
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*запрещён в РФ
Актёры читали текст с суфлёра. Первой начала Майки, а когда слово было передано Юре Борисову, он запнулся. «Еа», – сказал он и замолчал. Зал разразился смехом. «Еа», – повторил Юра с улыбкой. «Ты сказала хулиганы?» – обратился он к Майки. «Крутые ребята», – быстро исправилась Мэдисон. «Ну ок» – согласился Борисов.
В неловком положении оказался и Марк. Он правильно зачитал свою речь, но в конце произнёс имя Майки, хотя на суфлёре оно означало, что дальше идут её слова. Актриса заразительно рассмеялась, а Эйдельштейн растерялся. Однако он быстро нашёл выход из положения, сделав галантный жест, словно передавая слово коллеге. Это вновь вызвало бурную реакцию в зале.
23-летний уроженец Нижнего Новгорода признался, что сильно переволновался, поскольку в зале сидели сотни голливудских звёзд.
«SAG Awards стала удивительным примером того, насколько ошеломляющим может быть выступление перед большой аудиторией. Это безумие – выступать перед залом, полным стольких талантливых людей», – сообщил актёр.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова