«Распущенность Натали демонстрируется с перебором»: жену Петросяна шокировал фильм о Пушкине с Юрой Борисовым

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Молодая жена Евгения Петросяна раскритиковала фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Татьяна Брухунова указала, что в картине слишком много вульгарных вечеринок и обнажённых девушек.
Вышедший на большие экраны 14 февраля фильм 30-летнего режиссёра Феликса Умарова наделал много шума. Роль Александра Пушкина сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, а возлюбленной поэта Натальи Гончаровой – Алёна Долголенко. Также в картине сыграли Илья Любимов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев и другие звёзды российского кинематографа.
Кроме того, жена юмориста призвала не воспринимать всерьёз всё происходящее на экране, а приходить в кино с настроем посмотреть гротескную аллюзию. Она также добавила, что Пушкин точно не «перевернулся в гробу».
В заключение Брухунова отметила, что лет через пять точно покажет картину сыну, чтобы он понимал, что Пушкин – тоже человек, а не просто портрет в учебнике по литературе.
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«У меня не было сомнений: идти или нет. Однозначно, идти. Пушкин – наше всё, актерский каст, многообещающий трейлер – всё это будоражило сознание. В случае с «Пророком» от лавины мнений/рецензий было не спастись. ТВ, соцсети и друзья наперебой делились соображениями о том, что услышали», – поделилась Брухунова.Любительница театров призналась, что огорчена историческими несостыковками в фильме.
«С перебором демонстрируется распущенность Натали (на тот момент уже Пушкиной). Её поведение и отсутствие причёски (как бал – так она лохматая), откровенные платья, не соответствующие времени, пьяные вульгарные вечеринки, обилие обнажённых девушек на приёмах и другие непотребства. Возможно, так и было на самом деле?! Да. Нужно ли сегодня показывать фривольности на больших экранах?! Сомневаюсь», – высказала мнение супруга Петросяна.Также Татьяна комментировала «рэп», который шокировал многих зрителей. В фильме почти все действующие лица – от императора Николая I до Натали зачитывают строки. По словам Брухуновой, это позволило усилить воздействие гениальных строк, а также подчеркнуть смелость и дерзость Пушкина.
Кроме того, жена юмориста призвала не воспринимать всерьёз всё происходящее на экране, а приходить в кино с настроем посмотреть гротескную аллюзию. Она также добавила, что Пушкин точно не «перевернулся в гробу».
В заключение Брухунова отметила, что лет через пять точно покажет картину сыну, чтобы он понимал, что Пушкин – тоже человек, а не просто портрет в учебнике по литературе.
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Анастасия Чинкова