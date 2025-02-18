Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для Cosmopoliten

Марк Эйдельштейн (Фото: Телеграм @m_shteyn)
Российский 23-летний актер Марк Эйдельштейн, популярность которого растет с каждым днем, снялся в откровенной фотосессии. Она опубликована в американской версии журнала Cosmopolitan.
Соответствующие снимки появились и на сайте издания. В Сети Эйдельшетйна уже давно называют «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный французский и американский актер - прим. ред.). На одном кадре молодой артист снялся в розовых шортах от Aries и расстегнутой рубашке с изображениями клубники и цветов. Для ещё одной фотографии актер позирует с обнаженным торсом в коричневой шубе и трусах от Calvin Klein.
На некоторых кадрах Марк решил приодеться. Восходящая звезда примерил классический черный костюм и белую кружевную майку с двумя крестами. Ранее американская газета The New York Times назвала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года.
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На некоторых кадрах Марк решил приодеться. Восходящая звезда примерил классический черный костюм и белую кружевную майку с двумя крестами. Ранее американская газета The New York Times назвала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года.
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Александр Бойцов