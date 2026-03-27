«Была определённая операция»: Экс-супруг Лерчек рассказал о своём здоровье
Артём Чекалин признался, что перенёс операцию перед домашним арестом
27 марта в Москве состоялось очередное судебное заседание по делу Артёма Чекалина о незаконном переводе денежных средств. После суда мужчина пообщался с журналистами и рассказал о своём состоянии здоровья.
Как сообщает корреспондент издания Super, Чекалин заявил, что за последние полтора года ни разу не посещал врача. При этом, как отметил бывший муж блогера Лерчек, перед тем как его отправили под домашний арест, он перенёс операцию.
«Два года назад я проходил полное обследование, потому что у меня была определённая операция. Сейчас чуть-чуть кое-что болит, но потом вылечимся. Всё нормально», — заявил Артём.Помимо этого, он поделился переживаниями о тех сложных испытаниях, которые сейчас проходит его бывшая жена. Чекалин подчеркнул, что ей крайне необходимы деньги — на лечение и на содержание детей.