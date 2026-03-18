Билеты до 750 тысяч рублей: стало известно, сколько заработает на сольнике Ева Польна
Ева Польна готовится к большому сольному концерту в Москве, который состоится в конце марта. Как выяснил «Звездач», организаторы рассчитывают получить с шоу выручку свыше 27 миллионов рублей.
Ценовая политика концерта охватывает широкий диапазон: базовые билеты начинаются от 2500 рублей, что делает выступление доступным для широкой аудитории. Однако для самых преданных поклонников предусмотрены и эксклюзивные варианты — например, ложи стоимостью до 750 тысяч рублей.
Так, концерт обещает стать не только заметным музыкальным событием, но и коммерчески успешным проектом, рассчитанным как на массового зрителя, так и на премиальную аудиторию.
