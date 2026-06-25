25 июня 2026, 16:25

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался в романе с россиянкой Нигматулиной

Билл Гейтс (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердил факт романа с россиянкой Каримой Нигматулиной. Это заявление прозвучало в ходе его выступления на слушаниях в Конгрессе США, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».