Билл Гейтс признался в романе с россиянкой
Основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердил факт романа с россиянкой Каримой Нигматулиной. Это заявление прозвучало в ходе его выступления на слушаниях в Конгрессе США, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Карима Нигматулина — дочь академика РАН Роберта Нигматулина, который долгое время выступает с резкой критикой экономической политики российских властей. Семья Нигматулиных на протяжении многих лет проживает в Соединенных Штатах.
Сама Карима получила образование в Принстонском университете и Массачусетском технологическом институте, имеет американское гражданство. Ее знакомство с Гейтсом состоялось во время работы над проектом по математическому моделированию распространения опасных заболеваний, который финансировал и курировал бизнесмен. На тот момент она была сотрудницей компании TerraPower.
В биографии Каримы Нигматулиной также значится работа в Лос-Аламосской национальной лаборатории, известном центре ядерных исследований. Ее отец в разное время преподавал в университетах США, Великобритании и Франции.
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