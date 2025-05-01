Биллу Гейтсу диагностировали синдром Аспергера, сообщила его дочь

Билл Гейтс (фото: Instagram* @thisisbillgates)
Дочь американского миллиардера Билла Гейтса Фиби сообщила, что её отцу диагностировали синдром Аспергера – одно из расстройств аутистического спектра.
«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», – отметила она в подкасте.Однако издание New York Post пишет, что миллиардер ни разу публично не заявлял о таком диагнозе. Лишь в своих мемуарах он писал, что в детстве ему, вероятно, могли диагностировать расстройство аутистического спектра.
Отметим, что ярко выраженным симптомом синдрома Аспергера являются сложности в общении. Люди, страдающие этим заболеванием, испытывают трудности в распознавании чужих эмоций, понимании выражения лиц, интонации и жестов. Их поведение может казаться грубым, а интересы крайне специфическими.
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Анастасия Чинкова