«Было очень тяжело»: Олеся Иванченко расплакалась из-за провокаций Артемия Лебедева
Олеся Иванченко поделилась в соцсетях переживаниями после участия Артемия Лебедева в новом выпуске шоу «Натальная карта».
По её словам, съёмки оказались непростыми: гость отвечал резко, односложно и часто позволял себе провокационное поведение. Ведущая старалась сохранять профессионализм, но в какой-то момент эмоции взяли верх.
После выхода программы она объяснила свою реакцию, подчеркнув, что вложила много сил в подготовку и пыталась глубже раскрыть героя, однако её работа будто обесценивалась на протяжении всей съёмки. Иванченко отметила, что, несмотря на формат шоу, она остаётся живым человеком и имеет право на искренние эмоции.
При этом Олеся добавила, что не держит обид на Лебедева и спокойно относится к произошедшему, считая подобные ситуации частью работы.
