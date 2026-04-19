«Было очень тяжело»: Олеся Иванченко расплакалась из-за провокаций Артемия Лебедева

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко поделилась в соцсетях переживаниями после участия Артемия Лебедева в новом выпуске шоу «Натальная карта».



По её словам, съёмки оказались непростыми: гость отвечал резко, односложно и часто позволял себе провокационное поведение. Ведущая старалась сохранять профессионализм, но в какой-то момент эмоции взяли верх.

После выхода программы она объяснила свою реакцию, подчеркнув, что вложила много сил в подготовку и пыталась глубже раскрыть героя, однако её работа будто обесценивалась на протяжении всей съёмки. Иванченко отметила, что, несмотря на формат шоу, она остаётся живым человеком и имеет право на искренние эмоции.

При этом Олеся добавила, что не держит обид на Лебедева и спокойно относится к произошедшему, считая подобные ситуации частью работы.

Софья Метелева

