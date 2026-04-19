Балерина Анастасия Волочкова впервые после операции встала на пуанты

19 апреля 2026, 14:12

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в личном блоге о важном этапе восстановления после операции: она впервые за 2,5 месяца снова надела пуанты.





Артистка призналась, что такой длительный перерыв стал для неё беспрецедентным — она занимается балетом с девяти лет и обычно не прекращает тренировки надолго. Сейчас же ей приходится постепенно возвращаться к привычной нагрузке.

«Сделала на маленькой сцене моего домашнего театра некоторые упражнения, как в балетном училище», — написала Анастасия.