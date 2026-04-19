Филипп Киркоров рассказал о дружбе с Селин Дион и несостоявшемся дуэте

19 апреля 2026, 13:49

Селин Дион пригласила Филиппа Киркорова на прощальный концерт

Певец Филипп Киркоров рассказал о многолетней дружбе с мировой звездой Селин Дион и поделился личными подробностями их общения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артиста, они знакомы уже много лет и регулярно пересекались на международных мероприятиях, сохранив тёплые отношения. Несмотря на планы записать совместную песню, реализовать их так и не удалось.



Тем не менее Дион, которая борется с редким заболеванием — синдромом скованности мышц, пригласила Киркорова на своё прощальное шоу.





«Мы с ней дружим уже много лет… очень тепло друг к другу относимся, я её обожаю», — отметил певец.