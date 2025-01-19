«Было освобождение»: Вера Кинчева рассказала о расставании с Иваном Янковским

Вера Кинчева и Иван Янковский (Фото: соцсети Веры Кинчевой)
Однако Вера Кинчева говорит о сложностях, которые представляла для нее эта связь. Порой ей было настолько тяжело, что не хотелось возвращаться домой.
«Я ходила к духовному отцу, мне говорили про безусловную любовь, надо сделать все, что возможно, чтобы попробовать спасти. А может быть, спасать-то ничего и не нужно, а наоборот — уже нужно как бы освободиться», — рассказывает Вера.
После расставания с Янковским в жизни Веры начался новый этап. По ее словам, они с Иваном дали друг другу все, что могли, после чего каждый пошел своим путем. Каждый рад, что романтические отношения завершились, это был правильный выбор.
«Депрессии не было, было освобождение. За другого человека невозможно говорить, но, насколько мне видится, все сложилось наилучшим образом и для моей стороны, и для той стороны. Все счастливы, и слава Богу», — считает Кинчева.
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