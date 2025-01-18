Певица Слава объяснила свой отказ от звания заслуженной артистки России

Анастасия Сланевская/Слава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Вот кому надо давать заслуженных и народных артистов, а не всяким в липучих лосинах… Человек просто гениальный актер, музыкант — супер! Я не понимаю, за что сейчас дают народных артистов? Меня просто это на самом деле бесит! Раньше, наверно, давали за любовь народа, а сейчас дают за сбор бумажек», - сказала артистка.
Слава добавила, что для артиста главное – любовь зрителя, а не звания. Ей неоднократно предлагали стать заслуженной, но она «в ряд с этими заслуженными» не встанет. Обратившись к поклонникам, певица сказала, что чувствует себя по-настоящему заслуженной, когда видит, что доставляет радость зрителям, пришедшим на концерт.
«Я заслужила вас, раз вы со мной!», — заключила Слава.
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